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Helvacı’ya meslek lisesi müjdesi

Helvacı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne ziyarette bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Helvacı’da yapılacak olan çalışmalar ile temelleri atılan meslek ve çevresel hastalıklar hastanesi hakkında bilgiler verdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:08
Helvacı’ya meslek lisesi müjdesi

Helvacı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne ziyarette bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Helvacı’da yapılacak olan çalışmalar ile temelleri atılan meslek ve çevresel hastalıklar hastanesi hakkında bilgiler verdi. Acar, "Önümüzdeki dönemde Helvacı’ya bir meslek lisesi kazandırılması yönünde çalışmalar devam ediyor. Okulun ödeneği geldi" dedi.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Helvacı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ni ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette, Helvacı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alca’nın yanı sıra üyeler yer aldı. Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Aliağa’nın 81 ilden 100 bine yakın insanın yaşadığı küçük bir Türkiye olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, aynı zamanda huzurun da sürekli daim olduğunu söyledi.


İnsanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı sürece barışın, huzurun, hoşgörünün, sevginin ve saygının eksilmeyeceğini ifade eden Helvacı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alca de, "Hepimiz bir arada yaşamak zorundayız. Başka bir Türkiye yok" dedi.



"Yer tahsisinden sonra okulun yapımına başlanacak"


Beş yıl süresince Aliağa’nın hiçbir mahallesini diğerlerinden ayırt etmediklerini eşit bir şekilde hizmet götürmeye çalıştıklarını belirten Başkan Serkan Acar, "Önümüzdeki dönemde Helvacı’ya bir meslek lisesi kazandırılması yönünde çalışmalar devam ediyor. Okulun ödeneği geldi. Yer tahsisinden sonra okulun yapımına başlanacak" şeklinde konuştu.


Helvacı’nın doğal gaz talebini karşılamak için çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Başkan Serkan Acar, imar planlarının kesinleşmesini beklediklerini yakın bir zamanda da müjdeyi vereceklerini söyledi. Vatandaşları talebi üzerine Helvacı’ya kapalı modern bir pazar yeri kazandırdıklarının altını çizen Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:


"Kapalı pazar yeri önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Bunun yanı sıra Helvacı’ya vatandaşların ve çocukların huzurla vakit geçirebilecekleri mesire alanı projesini hayata geçireceğiz. Açıkhava düğün salonu ve kafeteryalardan oluşan bir sosyal yaşam tesisini Helvacı’da vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz. Çaltılıdere Mahallesi’ne kurulacak olan meslek hastalıkları hastanesi için temel atma törenimizi gerçekleştirdik. 200 ve üstü yatak kapasitesine sahip olacak hastane mikrocerrahiden yanık ünitesine kök hücre laboratuvarından tanı merkezine kadar birçok bölümü içerisinde barındıracak. Türkiye’nin özgün bir hastanesi olacak. Türkiye’de 12 milyon insanın hastalığına tanı konulamıyor. Bu noktada da önemli bir tanı merkezi olacak. Yılda 10 milyon hastaya hizmet verecek."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:08
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