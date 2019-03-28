Helvacı’nın efelerinden büyük başarı

Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi katıldıkları Ege Bölgesi Zeybekler Yarışmasında 90 tam puan alarak birincilik elde etti.

Bölgesel ve ulusal çapta katıldıkları yarışmalarda dereceler elde ederek Aliağa’yı en iyi şekilde temsil eden Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi bu kez Ege Bölgesi Zeybekler Yarışmasında Aliağa’ya büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından 23-24 Mart tarihlerinde Gaziemir Spor Salonunda düzenlenen Ege Bölgesi Zeybekler Yarışmasına katılan halk oyunları ekibi jüri karşısında gösterdiği üstün performansla yıldızlar geleneksel düzenlemesiz dalda 90 tam puan aldı ve en yakın rakibine üç puan fark artarak birinci oldu.

Türkiye finallerinde Aliağa’yı temsil edecekler

Halk Oyunları eğitmeni Serkan Kılıçoğlu tarafından yarışmalara hazırlanan zeybek ekibinde; Alperen Yaka, Turay Tuncer Çiçek, Atamer Duran, Hasan Seven, Azim Özgenç, Bilal Sefa Soysal, Berkay Bozkurt, Erberk Ersoy, Enes Alkış, Efecan Yıldız, Ali Rıza Yıldırım yer aldı. 14 yaş kategorisindeki ekip Ege Bölgesi birinciliğini elde ederek Aliağa’yı önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan Türkiye finallerinde temsil etme hakkına kavuştu.

Başkan Serkan Acar’a teşekkür

Halk oyunları ekibini dünden bugüne önemli dereceler elde ettiğini belirten Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cengiz Doğru, “Çocuklarımız bizlere çok güzel bir gurur yaşattı. Zeybek, Harmandalı, Süslü Jandarma gibi dallarda muhteşem bir performans sergileyerek bizlere unutamayacağımız bir heyecan yaşattı. Bu başarının elde edilemesin büyük katkıları olan çocuklarımıza ve bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.