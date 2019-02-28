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"Hellim peynirini Anadolu insanının kahvaltı masasında görmek istiyoruz"

KKTC Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoy:- "Kıbrıs'a özgü hellim peynirini Anadolu insanının kahvaltı masasında görmek, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile yaptığımız anlaşmayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'de vatandaşlar çok daha ucuza hellim yiyebilecek"- "Hellim ihracatında Arap pazarında ciddi müşterilerimiz var. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Dubai gibi ülkelere hellim gönderiyoruz"

28 Şubat 2019 Perşembe 11:17
"Hellim peynirini Anadolu insanının kahvaltı masasında görmek istiyoruz"

LEFKOŞA (AA) - MURAT DEMİRCİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Koop-Süt) Genel Müdürü Salih Yücesoy, KKTC'nin meşhur peyniri "hellim"in Türkiye'ye ihracatına ilişkin Tarım Kredi Kooperatifleri ile yaptıkları anlaşmayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, "İnanıyorum ki Türkiye'de vatandaşlar çok daha ucuza hellim yiyebilecek." dedi.

Yücesoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koop-Süt'ün 1958'de Rumların Kıbrıs Türk besicisine yaptığı dayatmalar sonucu 21 çobanın birleşmesiyle kurulduğunu anlattı.

Amaçlarının Kıbrıs Türk besicisinin ürününü alıp tüketiciye en iyi şekilde sunmak olduğunu söyleyen Yücesoy, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile Koop-Süt arasındaki hellim peyniri ihracatı anlaşmasının Kıbrıs Türkü'nün önünü ciddi şekilde açacağını söyledi.

Yücesoy, KKTC'ye en büyük ekonomik girdinin, Kıbrıs'a ait özel bir ürün olan hellim peyniri ihracatından olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafının hellim peynirinin tescili konusunda Rum kesimi ile ciddi tartışmalar içerisinde olduğunu hatırlatan Yücesoy, "Rumlar diyor ki 'bu ürün bize aittir', biz de diyoruz ki 'bu ürün Kıbrıs coğrafyasına ait bir üründür.' Dolayısıyla bu ürün hepimizindir, Kıbrıslılarındır." şeklinde konuştu.

- "Arap ülkelerine ciddi miktarda hellim ihraç ediyoruz"

KKTC'den ciddi miktarda hellim peynirinin Arap ülkelerine ihracatının yapıldığını anlatan Yücesoy, "Hellim ihracatında Arap pazarında ciddi müşterilerimiz var. Arap pazarı çok büyük bir pazar. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Dubai gibi ülkelere hellim gönderiyoruz." dedi.

Salih Yücesoy, aradaki özel firmaların kar marjlarını koyması nedeniyle hellimin Türkiye'deki marketlerde iki katı fiyatına satıldığını ve bunun da hellimi lüks tüketim malları içerisine soktuğunu vurguladı.

Hellim peynirinin lüks tüketim ürünü olmadığını vurgulayan Yücesoy, "Kıbrıs'a özgü hellim peynirini Anadolu insanının kahvaltı masasında görmek istiyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapmış olduğumuz anlaşmayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'de vatandaşlar çok daha ucuza hellim yiyebilecek. Anadolu insanı da bu ürünü tadacaktır, yiyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Salih Yücesoy, Kıbrıs Türkü'ne uygulanan haksız ambargolardan dolayı Avrupa pazarına giremediklerini, Güney Kıbrıs Rum kesiminin hellimi çok yüksek fiyattan Avrupa pazarına ulaştırdığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafında Güney Kıbrıs'ın helliminden çok daha kaliteli ürün yaptıklarına dikkati çeken Yücesoy, "Eğer bir anlaşma sağlanırsa ve Avrupa kapıları açılırsa, bütün Avrupa pazarında patlama yaparız. Bu patlamanın sadece besicimiz açısından değil ülke ekonomisi açısından da çok büyük getirileri olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:17
  1. Hellim
  2. KKTC
  3. KKTC Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoy
  4. KOOP SÜT

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