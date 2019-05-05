



İSTANBUL (AA) - Yunanistan'da düzenlenen Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift kadınlar kategorisinde Zehra Erdem ile İlayda Nur Özelgül altın madalya elde etti.

Karışık çiftlerde Emre Sönmez ile Zehra Erdem, çift erkeklerde ise Mehmet Çapar ve Emre Sönmez bronz madalyanın sahibi oldu.



