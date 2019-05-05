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Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası

- Milli sporcular, Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya elde etti

05 Mayıs 2019 Pazar 23:15
Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası


İSTANBUL (AA) - Yunanistan'da düzenlenen Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift kadınlar kategorisinde Zehra Erdem ile İlayda Nur Özelgül altın madalya elde etti.

Karışık çiftlerde Emre Sönmez ile Zehra Erdem, çift erkeklerde ise Mehmet Çapar ve Emre Sönmez bronz madalyanın sahibi oldu.


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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 23:15
  1. badminton
  2. Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası
  3. YUNANİSTAN

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