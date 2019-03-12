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Helikopterli denetimde yakalanan kadın sürücü şok oldu

Adana’da helikopterle yapılan trafik uygulamasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilerek ceza yazılan kadın sürücü şaşkınlık yaşadı.

12 Mart 2019 Salı 08:50
Helikopterli denetimde yakalanan kadın sürücü şok oldu

Adana’da helikopterle yapılan trafik uygulamasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilerek ceza yazılan kadın sürücünün şaşkınlık yaşayıp polislere, "Şimdi kemeri takıyorum" demesi dikkat çekti

 

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde helikopterle trafik denetimi başlattı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy’un bizzat yönettiği trafik denetimleri Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde yapıldı. Uygulamada ’cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme’ kurallarını ihlal eden sürücüler havadan helikopter kamerasıyla görüntülendi.

 

Kural ihlali yapan sürücülerin araç plakaları karadaki ekiplere bildirildi. Polisler ise, hatalı sürücüleri oluşturulan uygulama noktasında durdurup para cezası yazdı. Bu sırada, Gaziantep istikametine giden ve emniyet kemeri takmayan Gamze Funda Yadsan isimli sürücü de polis helikopteri kamerasına takıldı. Helikopterdeki ekipler telsiz ile kadın sürücünün plakasına karadaki ekiplere bildirdi. Bunun üzerine uygulama noktasındaki trafik polisleri kadın sürücüyü durdurup "Hanımefendi helikopterli trafik uygulaması yapıyoruz. Siz de havadan görüntülendiniz emniyet kemeri takmadan seyahat ediyordunuz. Bu nedenle size ceza uygulamak zorundayız" dedi. Bunun üzerine kadın sürücü hemen emniyet kemerini takmaya çalışıp "Şimdi kemeri takıyorum" dedi. Ancak trafik polisi kemeri daha önce takması gerektiğini söyledi. Şok yaşayan Yadsan ise otomobilden inerek, havadaki helikopteri görmeye çalıştı. Daha sonra sürücüye 134 lira ceza kesildi.

 

Bir süre sonra da helikopterdeki ekip bir tır sürücüsünün emniyet kemeri takmadığını kamera ile tespit ederek yine karadaki ekiplere plakasını bildirdi. Tır sürücüsü uygulama noktasında durduruldu. Trafik polisi sürücüye emniyet kemeri takmadığının helikopter kamerasından tespit edildiğini ve ceza yazılacağını söyleyerek 134 lira para cezası yazdı. Sürücü Necati Kara şaşırarak, "Şeriatın kestiği parmak acımaz. Memur ağabeylerim doğru söylüyor kemer takmadık cezayı yiyeceğiz. Helikopterli denetimi pek iyi bulmadım çünkü ceza yedik. Can güvenliğimiz için kemer takmak daha iyi ama bazen takıyoruz. Havada helikopteri görünce baktım acaba bizi mi çekiyor diye, sağlık olsun" dedi.

 

Uygulamada 11 araç sürücüsüne bin 188 lira para cezası kesilirken, Adana polisi, Ekim 2018’den bu yana toplam 116 saat süren helikopterli denetimlerde trafik kuralı ihlali yaptığını belirlediği 508 sürücüye 75 bin 472 TL ceza kesti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 08:50
  1. Gaziantep
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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