Feci olay! Helikopterden yere çakılan komando öldü
Suudi Arabistan'da bir asker, halatla helikopterden iniş yapacağı sırada metrelerce yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti.23 Ocak 2019 Çarşamba 16:05
Suudi Arabistan'da bir komando eğitiminde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir Suudi asker, halatla helikopterden iniş yapacağı sırada metrelerce yükseklikten yere çakıldı.
Askerin feci şekilde hayatını kaybettiği olay, ülkede sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulan konularından oldu.
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