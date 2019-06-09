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Helikopterden düşen askerin şehit olması

Şehidin cenazesi, görev yeri Konya'da düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e uğurlandı

09 Haziran 2019 Pazar 10:59
Helikopterden düşen askerin şehit olması

KONYA (AA) - Niğde Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarmak amacıyla bölgeye sevk edilen helikopterden düşerek şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya için Konya'da tören düzenlendi.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törende, Harmankaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması, şehidin öz geçmişi ve dua okunmasının ardından Harmankaya'nın tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak uçağa konuldu.

Şehidin cenazesi, memleketi İzmir'e uğurlandı.

Törene, şehit Harmankaya'nın yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda kişi katıldı.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görevli, evli ve bir çocuk babası Harmankaya'nın naaşı, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadife Kale Şehitliği'nde defnedilecek.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:59
  1. Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya
  2. Konya
  3. şehit
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