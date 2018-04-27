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Skandal karar! Helikopter yetmedi, üst düzey koruma ve 24 saat nöbet

Yunan Polisi, 19 Nisan’daki Danıştay kararından sonra Perşembe günü serbest bırakılan darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’yı “1 numaralı korunan hedef” ilan etti. Bu çerçevede, darbeci askerin gözetimi ve korunması için son yıllarda eşi görülmemiş tedbirler alındı.

27 Nisan 2018 Cuma 14:13
Skandal karar! Helikopter yetmedi, üst düzey koruma ve 24 saat nöbet

15 Temmuz  2016 darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis)  şehrine kaçan FETÖ’cü 8 askerden Özkaynakçı’nın korunması için polis helikopteri bile tahsis edildi. 

Yunan medyasına göre, Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) , Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı (EYP)  ve Teröre Karşı Mücadale Dairesi yetkilileri, Danıştay’ın kararından sonra peşpeşe toplantılar düzenleyerek alınacak tedbirleri belirlediler.

YUNAN POLİSİNDEN ABARTILI ÖNLEMLER

Önce, darbeci askerin Atina dışında  kalacağı müstakil ev bulundu. Eve güvenlik kameraları ve telefon izleme cihazları yerleştirildi. Ardından evin nasıl korunacağı planları yapıldı. Koruma görevini üstlenecek yaklaşık 90 polis belirlendi.

10 KESKİN NİŞANCI YUNAN POLİS GÖREV YAPACAK

Yaklaşık 1 hafta süren hazırlıkların tamamlanmasından sonra da Özkaynakçı, Perşembe günü büyük bir gizlilikle eve götürüldü. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde, evin civarında 10 keskin nişancı polis 24 saat görev yapacak.

2 polis aracı ve 4 motosiklet yine 24 saat evin civarında devriye gezecek. Evin içinde ve dışında sürekli 12 polis bulunacak. Gerektiğinde bir polis helikopteri de evin bulurduğu bölgede denetim için uçacak.

Danıştay’ın kararında, Özkaynakçı’nın her gün polis karakoluna giderek imza atması öngörülüyordu. Bunun güvenlik açısından sorun yaratabileceği sonucuna varıldı. Çözüm olarak da  her gün polisin eve gelerek darbeci askerden imza alması kararlaştırıldı.

YUNAN MEDYASINDAN İLGİNÇ İDDİA

Yunan medyası, tüm tedbirlerin darbeci askerin “kaçırılması veya öldürülmesi” olasılığı düşünelerek alındığını ileri sürdü. 2. Derecedeki İltica Komisyonu, geçen 29 Aralık’da FETÖ’cü Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımıştı. Aynı gün “idari tutuklu”  olarak tutulduğu Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunuin özel nezarethanesinden serbest bırakılmıştı.

Özkaynakçı, nezarethaneden çıkarıldıktan sonra izini kaybettirmişti. Kaldığı ev, ancak 36 saat sonra EYP mensupları tarafından bulunabilmişti.

Yunan Hükümeti’nin iltica hakkınının durdurulması talebini üzerine de darbeci asker 8 Ocak’da tekrar gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:13
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  4. darbe girişimi
  5. 15 temmuz
  6. iltica
  7. terör
  8. Yunan Polis Teşkilatı

YORUM YAZ

  • ahmet ayvazahmet ayvaz26 dk önce
    kimbilir neler ötüyor ne bilgi sızdırıyor
  • düşün ilim chaleti kaldırır ahmaklığa bişey yapmazdüşün ilim chaleti kaldırır ahmaklığa bişey yapmaz34 dk önce
    chp liler satı bu ülkeyi haçllara onlar doğurmadığıiçin doğurduğuda haçlıların oralara kaçtıklarıiçin şimdi müslümanın çocuklarını kandırdılar uyamayın cehenemde uyanacaksınız neden bizim vatanını dininini sevenleroralarda okular kuramadılar
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 45 dk önce
    Boşuna Zahmet, Boşuna Masraf.
  • AbdulhamidAbdulhamid58 dk önce
    Yunanlar elikopteri tahsis etmedi AB etti. Onların bu kadar parası var mı ki? Sadece Yunanlar değil AB bile nerede bir Terörist, Vatan haini, üç kağıtcılar, sahterkarlar varsa onlara destek çıkarlar.
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