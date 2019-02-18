0553 313 94 23

"Helikopter ve uçak ambulanslarla ücretsiz hizmet veren ülkeyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Helikopter ve uçak ambulanslarla vatandaştan ücret almadan hem ülke içinde hem dışarıda hem de dışarıdan hastanın gelişinde, 82 milyonu düşünerek yapan tek ülkeyiz" - "Ağırlık olarak dışarıdan hastanın geldiği ülke de Suudi Arabistan'dır özellikle umre ve hac dönemlerinde"

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:56
"Helikopter ve uçak ambulanslarla ücretsiz hizmet veren ülkeyiz"

ESKİŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Helikopter ve uçak ambulanslarla vatandaştan ücret almadan hem ülke içinde hem dışarıda hem de dışarıdan hastanın gelişinde, 82 milyonu düşünerek yapan tek ülkeyiz." dedi.

Koca, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ambulans teslim töreninde, hastanenin ocak ayı itibarıyla doluluk oranının yüzde 82,2 olduğunu belirterek, kısa bir zaman diliminde kapasitenin bu kadar dolmasının önem taşıdığını söyledi.

Şehir hastanelerini bölgenin sağlık üssü olarak konumlandırmak istediklerini anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Hastanın bütün hizmetinin en son noktada yapılabilir olduğu başka bir yere sevk edilmeyen bir konumlandırmayla şekillendirmeyi istiyoruz. Şehir hastaneleri ileri teknoloji altyapısıyla, insan kaynağıyla, branşlarıyla, yetkinliğiyle her geçen gün eksikliğini kapattığımız ve bölge bir sağlık üssü olarak konumlandırdığımız bir hastane olacak. Şehir hastanelerini özellikle üniversitelerimize de açarak ve birden fazla üniversiteyle birlikte kullanımının imkanı da oluştuğu için bundan sonraki süreçte şehir hastanelerimizi üniversitelerin de bulunduğu hastaneler olarak konumlandırıyoruz. Buradaki nitelikli insan kaynağıyla birlikte bölgenin mükemmeliyet merkezlerinin oluşturduğu şehir hastanesi kimliği kazansın istiyoruz."

- "Eskiden yurt dışına hasta gönderilirdi"

Koca, ambulans sayısını 632'den 4 bin 910'a çıkardıklarını vurgulayarak, yakın dönemde 800 ambulans temin ettiklerini anımsattı.

Söz konusu 800 ambulansın yaklaşık 400'ünün 4x4 olarak planlandığını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Bugün ise Eskişehir'e verdiğimiz 10 ambulansın teslimi yapıyoruz. Bunların 4'ü 4x4 olmak üzere şimdi teslim ediyoruz. Bunların devamında 6 ambulans daha gelecek. Eskiden yurt dışına hasta gönderilirdi. Bütün yıl boyunca geçmiş dönemde gönderdiğimiz hasta 25 kişi oldu. 25 kişi de ağırlıkla büyükelçilik, yurt dışında kalanlar oldu. Dışarıdan getirdiğimiz hastalar da bu süreçte ücret alınmadan oldu. Ağırlık olarak dışarıdan hastanın geldiği ülke de Suudi Arabistan'dır özellikle umre ve hac dönemlerinde. Bu kadar yaygın helikopter ve uçak ambulanslarla vatandaştan ücret almadan hem ülke içinde hem dışarıda hem de dışarıdan hastanın gelişinde, 82 milyonu düşünerek yapan tek ülkeyiz."

Koca, Eskişehir'de helikopter ambulansla 212, uçak ambulanslarla da 45 vatandaşa hizmet sunduklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra Koca, beraberindeki Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile yeni ambulansların anahtarlarını sağlık çalışanlarına teslim etti.

Koca, sağlık çalışları, SMA hastaları, down sendromlu çocuklar ve aileleriyle de yemek yedi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:56
  1. Ambulans
  2. Eskişehir
  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  4. şehir hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    1. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    2. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    3. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    4. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    5. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    6. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    7. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    8. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin..
    9. Maden sahasındaki göçüğün nedeni belli..
    10. BJK-Kabataş Vakfı Okulları hayata..
    11. İngiliz muhalefetinde toplu istifa şoku!
    12. Liseli öğrencilere uyuşturucunun..
    13. "Helikopter ve uçak ambulanslarla..
    14. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin..
    15. Tütüncü ittifak ortakları ile buluştu
    16. Dağtekin seçim sürecini değerlendirdi
    17. Türk CMO, dünya markalarını yönetecek
    18. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm..
    19. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    20. Kamışlı’da tır konvoyu hareketliliği
    21. CHP Besni adayı Açar, seçim..
    22. Rusya ateşledi! Sınırsız seyir..
    23. "Onshore projelere ciddi talep var"
    24. Tanzim satışlarına günlük 100 ton..
    25. "Türk tekvandosunu izlemeye devam edin"
    26. İsrail, Filistin’e ödeneklerinde..
    27. Türk takımı tarihe geçti! Maçı yüz bin..
    28. Damat dehşetinde ölü sayısı 3’e..
    29. İki genci hayattan koparan feci kaza..
    30. AK Parti Pütürge seçim bürosu coşkuyla..
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!