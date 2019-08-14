Helikopter son anda farkedildi! Yolcu uçağı facia kıl payı kurtuldu

Alınan bilgiye göre, saat 18.40'da Milas-Bodrum Havalimanı'ndan TK 2517 sefer sayılı İstanbul uçuşunu yapmak üzere 146 yolcusunu alan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın pilotları, havalanmak üzere pist başına geçti.

Uçuş kulesinden kalkış izni alan pilotlar, uçağın hızlanıp pistten teker kestiği anda bir helikopterin alana inişe geçtiğini fark etti. Pilotların ani bir refleksle yeniden piste teker koymasının ardından uçak, sert fren yaparak yavaşlatıldı ve helikoptere çarpmaktan son anda kurtarıldı.

Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olayın ardından uçak, yeniden park alanına döndürüldü. Yolcuların uçaktan indirilip salona alındığı öğrenildi.

Yanlışlıkla kalkış izni verildi

Kokpit.aero'nun haberine göre, olay sırasında yolcu taşıyan EC130 tipi tek helikopterin Milas Bodrum kulesinden genel havacılık bölümüne iniş için pist üzerinden kat ediş aldığı ancak kontrolörün kat edişi takip etmeyip THY uçağına kalkış verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Kaza İnceleme Kurulu tarafından araştırma yapılacak.

Geçen yıl Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Milas Bodrum Havalimanı pistinin tamiri için ihaleye çıkmıştı. Pist, taksi yolu, PAT sahaları tamirat ihalesini Gena İnşaat kazanmıştı. Ancak geçen yıl çalışmalar başlarken kur fırlatı. Maliyetler arttı. İş durdu. Yazın yoğun trafikte operasyon taksi yolu üzerinden yapılıyor. Bu neden Bodrum’a THY geniş gövdeli uçak planlayamıyor. Operasyon aksıyor.

Ayrıca geçen haziran ayında da Neta Holding'e ait Cessna Sovereign tipi iş jetinin ön dikmesi iniş sırasında yüzeydeki sorun nedeniyle yamularak uçakta ciddi hasar meydana gelmişti.