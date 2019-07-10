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Helikopter pist yoluna hayvan gübresi döktüler

Mersin’in Tarsus ilçesinde helikopter pist yoluna kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce hayvan gübresi döküldü.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:58
Helikopter pist yoluna hayvan gübresi döktüler

Mersin’in Tarsus ilçesinde helikopter pist yoluna kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce hayvan gübresi döküldü.


Tarsus’un Kenzin Mahallesi’nde helikopter pist yolu olarak bilinen orman yoluna kimliği belli olmayan kişi ya da kişilerce tonlarca hayvan gübresi olarak bilinen "sadır" döküldü.


Hayvan gübresinin döküldüğü Kenzin Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, pis kokudan ve sineklerden kurtulmak istiyor. Kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen hayvan gübreleri hem çirkin görüntüye hem de pis kokuya neden olurken vatandaşlar, denetimlerin artırılması istiyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:58
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