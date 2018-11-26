Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, birinin de yaralandığı helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 4 askerin şehit olduğu olaya ilişkin bir başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, olay yerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.