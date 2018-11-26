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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 4 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:30
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, birinin de yaralandığı helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 4 askerin şehit olduğu olaya ilişkin bir başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, olay yerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:30
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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