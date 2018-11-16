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Helikopter düşürene DAEŞ'tan altın vaadi!

Rusya'nın uluslararası televizyon ağı "RT"nin Irak’ta ele geçirdiği belgeler, terör örgütü DAEŞ’in, hizmetlerine göre örgüt üyelerine dolgun ücretler verdiği ortaya koydu. Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre kimyasal silah kullanmak gümüş, helikopter düşürmek altınla ödeme yapılarak ödüllendiriliyordu.

16 Kasım 2018 Cuma 09:02
Helikopter düşürene DAEŞ'tan altın vaadi!

DAEŞ’i katılımın zorla ya da cihat inancıyla olduğu kanısına rağmen, mali teşviklerin de önemli rol oynadığına dikkat çeken "RT"nin, Musul’da ele geçirdiği belgelere göre, katılım ancak tavsiye mektubuyla mümkün oluyor, yeni gelen askeri ve şeriat eğitimiyle ilgili sıkı değerlendirmeden geçiriliyordu.

Helikopter düşürene 7 altın!

Konuşlandırma, silah-cephane, tedarik ve ölümlerin takibini yapıp kayıtlarını tutan DAEŞ komutanları, örgüte kabul gören çaylağı da sıkı gözetime alıyordu. İnançlı ve sadık şekilde hizmet edenler ise ödüllendiriliyor ya da ödül vaadiyle karşılanıyordu. Örneğin uçak düşürene otomobil vaat ediliyordu. Helikopter ya da insansız hava aracı düşürmenin ödülü en az 7 altın dinardı.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 09:02
  1. helikopter kazası
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