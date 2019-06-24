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Helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi yaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:31
Helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi yaptı.


Jandarma Genel Komutanlığı’nın trafik kazalarını ve asayiş olaylarını önleme faaliyetleri çerçevesinde Afyonkarahisar’da helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunun 24. kilometresindeki Yarımca Kavşağı’nda sürücüler ve yanındakilerin GBT sorguları yapıldı. Ekipler, köpeklerle araçlarda arama yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Jandarma Asayiş Şube Müdürü Adnan Çelebi de helikopterle Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda havadan güzergahı kontrol etti. Trafik ihlali yapan araçlara ve eksik belgesi bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.


2 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ


Mobil plaka tanıma sistemi ile araçlar kontrol edilirken, çekme belgeli ve hacizli yakalaması olan iki araç durdurularak trafikten men edildi. İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, havadan trafik yoğunluğunu, kural ihlali yapan araçları kontrol ederken, kentin diğer yol güzergahlarını izledi. Jandarma yetkilileri, trafik kazalarının en aza indirilmesi, güvenli trafik ve huzurlu yolların tesisi için bu tür denetimlerin rutin olarak devam edeceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:31
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