Helikopter bir anda parçalandı: Pilot ağır yaralı
ABD’de bir polis helikopteri kalkış anında kaza yaptı. Yerdeki pilatforma çarparak devrilen helikopterin pilotu ağır yaralandı.22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:47
ABD’de polis helikopteri kaza yaptı, pilot ağır yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletinde, havalanmaya çalışan polis helikopteri yerdeki platforma çarparak devrildi. Pervanesi yere çarparak parçalanan helikopterin pilotu ağır yaralandı. Büyük paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
YORUM YAZ