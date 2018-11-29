"Helikopter ateşinden sonra ortalık kan gölüne döndü"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıkların reddi hakim talebinin değerlendirilmesinden sonra müşteki beyanı alınmasına geçildi.

Darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz gazisi Erol Ünal, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Müşteki Ünal, olay tarihinde evinde bulunduğu sırada, darbe girişimine ilişkin haberleri gördüğünü, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine alanlara çıktığını belirtti.

Ağabeyi ve arkadaşlarıyla Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'na gittiğin ifade eden Ünal, karargahın etrafına konuşlandırılan zırhlı araçlardaki askerleri ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu çabalarının askerlerde karşılık bulmadığını anlatan Ünal, "Amacımız, yaptıkları yanlıştan onları çevirmekti. 'Bu vatan hepimizin' dedik ancak askerler emir aldıklarını söylemekle yetindi." dedi.

İlerleyen saatlerde darbe karşıtı kalabalığın artamaya başladığını aktaran Ünal, nizamiyenin önünde demokratik tepkilerini dile getirdikleri sırada darbecilerin kontrolündeki helikopterin ateşine maruz kaldıklarını kaydetti.

Yerden seken şarapnel parçalarının vücuduna isabet ettiğini, bunun etkisiyle yaralandığını belirten Ünal, "Helikopter ateşinden sonra olay yeri mahşer alanı gibiydi, ortalık kan gölüne döndü. Biri kadın 5 vatandaşımızı zırhlı aracın paletleri altında gördüm." diye konuştu.

Yaralıları, kendi imkanlarıyla hastanelere götürdüklerini bildiren Ünal, darbecilerden şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya, aylık tutuklu incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam edildi.

Öte yandan duruşmanın sabahki bölümünde, sanık eski yarbay Özkan Yılmaz'ın reddi hakim talebi, "duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından kabul edilmemişti.