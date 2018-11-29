THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Helikopter ateşinden sonra ortalık kan gölüne döndü"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz gazisi Erol Ünal, olay günü yaşadıklarını anlattı - Müşteki Erol Ünal:- "Helikopter ateşinden sonra olay yeri mahşer alanı gibiydi, ortalık kan gölüne döndü. Biri kadın 5 vatandaşımızı zırhlı aracın paletleri altında gördüm"

29 Kasım 2018 Perşembe 15:55
"Helikopter ateşinden sonra ortalık kan gölüne döndü"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıkların reddi hakim talebinin değerlendirilmesinden sonra müşteki beyanı alınmasına geçildi.

Darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz gazisi Erol Ünal, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Müşteki Ünal, olay tarihinde evinde bulunduğu sırada, darbe girişimine ilişkin haberleri gördüğünü, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine alanlara çıktığını belirtti.

Ağabeyi ve arkadaşlarıyla Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'na gittiğin ifade eden Ünal, karargahın etrafına konuşlandırılan zırhlı araçlardaki askerleri ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu çabalarının askerlerde karşılık bulmadığını anlatan Ünal, "Amacımız, yaptıkları yanlıştan onları çevirmekti. 'Bu vatan hepimizin' dedik ancak askerler emir aldıklarını söylemekle yetindi." dedi.

İlerleyen saatlerde darbe karşıtı kalabalığın artamaya başladığını aktaran Ünal, nizamiyenin önünde demokratik tepkilerini dile getirdikleri sırada darbecilerin kontrolündeki helikopterin ateşine maruz kaldıklarını kaydetti.

Yerden seken şarapnel parçalarının vücuduna isabet ettiğini, bunun etkisiyle yaralandığını belirten Ünal, "Helikopter ateşinden sonra olay yeri mahşer alanı gibiydi, ortalık kan gölüne döndü. Biri kadın 5 vatandaşımızı zırhlı aracın paletleri altında gördüm." diye konuştu.

Yaralıları, kendi imkanlarıyla hastanelere götürdüklerini bildiren Ünal, darbecilerden şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya, aylık tutuklu incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam edildi.

Öte yandan duruşmanın sabahki bölümünde, sanık eski yarbay Özkan Yılmaz'ın reddi hakim talebi, "duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından kabul edilmemişti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:55
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. dava
  4. Duruşma
  5. FETÖ
  6. Fetullahçı Terör Örgütü
  7. Jandarma Genel Komutanlığı
  8. müşteki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım: "İstersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz."
    1. TBMM Başkanı Yıldırım: "İstersek..
    2. Başkentte AVM'de yangın paniği
    3. Karadeniz'de fırtına sahil şeridinde..
    4. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6..
    5. Van'da uçak kazası tatbikatı
    6. "Petrol yerine artık bilginin..
    7. İstanbul için uyarılar peş peşe..
    8. Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü
    9. Samet Aybaba'dan MHK'nın kararına tepki
    10. Fenerbahçe'ye filede yeni başantrenör
    11. "Telefona Dokunma Kitaba Dokun"
    12. Firari Akın İpek'in iade süreci
    13. Amasya'da büyükbaş hayvan bulunan tır..
    14. "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar..
    15. Altının kilogramı 203 bin 100 liraya..
    16. Renault Trucks'tan "sıfır faiz"..
    17. Muhalefette paylaşım kavgası başladı!
    18. Adana Demirspor'da Boluspor maçı..
    19. APA 11. Genel Kurulu
    20. Dörde tek! Cumhuriyet yazarları Osman..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti