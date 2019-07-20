Helikopter ambulans 60 yaşındaki hasta için havalandı

Balıkesir’de 60 yaşındaki hasta helikopter ambulans ile İstanbul’a nakledildi.

Balıkesir Devlet Hastanesi ikinci basamak yoğun bakım ünitesinde Lenfoma tedavisi görmekteyken sarılık hastalığı gelişenA.T isimli 60 yaşındaki bayanhastanın tedavisinin daha rahat sağlanabilmesi için hastane yetkililerince 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ne sevk talebinde bulunuldu. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yılmaz yaptığı açıklamada, “Hastanın ileri tetkik ve tedavilerininhızlı bir şekildesağlanması için İstanbul Biruni Üniversite Hastanesinde hastamıza 112 Komuta Kontrol Merkezimiz ve İstanbul112 nakil biriminin üstün gayretleriyleyer bulunmuştur.112Komuta KontrolMerkezimizhastamızın hızlı bir şekildetedavisinin sürdürülmesi için zaman kaybetmeksizin Sağlık BakanlığıHava Koordinasyon ile iletişime geçmiştir. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hastamız için Helikopter Ambulans ilimize yönlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı ile İstanbul iline nakli gerçekleştirilmiştir. Hastamıza yüce Allah’tan acil şifalar dileriz” dedi.