Hele bir düşün
Gazetemiz okurlarından Yunus Pakırdağ, "Hele bir düşün" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.27 Haziran 2019 Perşembe 12:45
Yunus Pakırdağ/Akşehir
Yiyip içip gezinirsin
Şükretmeyi bilmez misin
Başın göklere mi değsin
Esir almış seni nefsin
Yapsan da saraylar köşkler
Geçsen de deryalar çöller
Boşa geçmesin ömürler
İmana muhtaç gönüller
Doysan da derde kedere
Doğru ol kelam sözünde
Hani ya atan nerede
Sararlar bir gün kefene
Haram helal ayırırsan
Garipleri kayırırsan
Muhammed’i seviyorsan
Sen mutlusun be Müslüman
Ruhun gider Arş’a varır
Bedenini toprak alır
Geride bilmem ne kalır
Veren canı alacaktır.
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