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Hele bir düşün

Gazetemiz okurlarından Yunus Pakırdağ, "Hele bir düşün" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:45
Hele bir düşün

Yunus Pakırdağ/Akşehir

Yiyip içip gezinirsin

Şükretmeyi bilmez misin

Başın göklere mi değsin

Esir almış seni nefsin

Yapsan da saraylar köşkler

Geçsen de deryalar çöller

Boşa geçmesin ömürler

İmana muhtaç gönüller

Doysan da derde kedere

Doğru ol kelam sözünde

Hani ya atan nerede

Sararlar bir gün kefene

Haram helal ayırırsan

Garipleri kayırırsan

Muhammed’i seviyorsan

Sen mutlusun be Müslüman

Ruhun gider Arş’a varır

Bedenini toprak alır

Geride bilmem ne kalır

Veren canı alacaktır.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:45
  1. Yunus Pakırdağ
  2. İman
  3. Muhammed
  4. Müslüman

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