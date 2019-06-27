Hele bir düşün Gazetemiz okurlarından Yunus Pakırdağ, "Hele bir düşün" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Yunus Pakırdağ/Akşehir Yiyip içip gezinirsin Şükretmeyi bilmez misin Başın göklere mi değsin Esir almış seni nefsin Yapsan da saraylar köşkler Geçsen de deryalar çöller Boşa geçmesin ömürler İmana muhtaç gönüller Doysan da derde kedere Doğru ol kelam sözünde Hani ya atan nerede Sararlar bir gün kefene Haram helal ayırırsan Garipleri kayırırsan Muhammed’i seviyorsan Sen mutlusun be Müslüman Ruhun gider Arş’a varır Bedenini toprak alır Geride bilmem ne kalır Veren canı alacaktır.

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