“Helal Turizm” sektörünün gelişmesi için kollar sıvandı

Birkaç ay önce gerçekleştirilen Helal Turizm Çalıştayı’nın analiz raporu açıklandı. Raporda, helal turizmin gelişmesi için gerekenler ayrıntılı bir şekilde ifade edildi. İşte, Helal Turizm Çalıştayı sonrası hazırlanan o rapor ve konunun detayları:

Türkiye’nin ilk helal turizm çalıştayı, 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında; Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (HETURAM), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) işbirlikleri ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) destekleri ile Alanya WomeDeluxHotel’degerçekleştirilmiştir. Türkiye’de bir ilk olan çalıştayda Türkiye’nin helal turizm açısından mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya oldukları fırsat ve riskleri analiz edilmiştir. Çalıştaya, helal turizm alanı ile ilgili olarak başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) olmak üzere; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK/COMCEC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD),Uluslararası Helal Turizm Derneği’nden (IHATO) üst düzey katılımcılar dahil olmuştur.

Çalıştay sürecinde ve çalıştay sonrasında; ilgili kurum, kuruluşlar ve uzmanlar ile yapılan görüş alışverişleri neticesinde, yüz sayfalık kapsamlı bir sonuç raporu yayımlanmış, bu raporda Türkiye’nin helal turizm açısından mevcut durumu çok boyutlu bir şekilde ele alınarak analiz edilmiştir. Çalıştay sonuç raporunda öne çıkan tespitler şu şekildedir:

1. Helal turizm, bir turizm uygulaması olarak başta Kültür ve turizm Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurumları tarafından tanınmalıdır.

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından helal turizm kavramının net bir tanımı yapılmalıdır.

3. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, helal turizm ile ilgili bir birim oluşturularak sektöre yönelik düzenleme ve çalışmalar bu birimin koordinasyonunda, özel sektör ve paydaş kurumlar işbirliğinde ilerlemelidir.

4. Sahada var olan işletmelerin yasal sıfatlarını ve durumlarını tespit etmek, işletmeler arasındaki rekabeti ve tüketici haklarını korumak, hizmet kalitesini yükseltmek ve global Müslüman seyahat pazarından pay alabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acilen bir “Helal Turizm Yönetmeliği” hazırlanmalıdır.

5. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, özel sektörün katılımı ve Helal Akreditasyon Kurumu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da aralarında yer alacağı paydaşların dahli ile tüm turizm işletmesi türleri için “Helal Turizm Ekosistemi Standartları” belirlenmelidir.

6. Özel sektörün ve diğer paydaşların da katılımı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin “Helal Turizm Stratejik Planı” hazırlanmalıdır.

7. “Helal Turizm Stratejik Planı” ile Türkiye’de helal turizm konseptinde gerçekleştirilebilecek, kış turizmi, yayla turizmi, deniz-kum-güneş turizmi, termal turizm gibi tüm turizm türleri ve destinasyonlar belirlenmelidir.

8. “Helal Turizm Stratejik Planı”na bağlı olarak hazırlanacak “Tanıtım, pazarlama ve markalaşma” stratejisi çerçevesinde, Türkiye tanıtımlarında Türkiye’deki helal turizm işletmelerine ve olanaklarına da yer verilmelidir.

9. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde küresel bir helal turizm işbirliği ve koordinasyon birimi kurulması için Türkiye öncülüğünde diplomatik çalışmalar başlatılmalıdır.

10. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü bünyesinde küresel bir helal turizm temsilciliği/ofisi kurulması için Türkiye öncülüğünde diplomatik çalışmalar başlatılmalıdır.

11. Helal turizm kavramına yönelik olumsuz önyargıların giderilebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel sektör ve üniversiteler işbirliğinde bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

12. Helal turizm konusundaki global ve yerel düzeydeki bilgi eksikliğinin giderilmesi, Türkiye’nin bu konuda bilgi toplayan değil dünyaya veri sunan lider bir ülke konumuna gelebilmesi için bu alandaki araştırma çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ve YÖK tarafından desteklenmesi gerekmektedir.