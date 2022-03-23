Helal olsun Fısfıs İsmail!

Çocuklar Duymasın'daki Fısfıs İsmail rolüyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı, "Helal olsun" dedirtecek bir çıkışta bulundu. Oyuncu ve yapımcı Esra Sönmezer'in hazırlayıp sunduğu, 'Pembe Pijama' programına konuk olan Yağcı, telefonla canlı yayına katılan bir kadının "Kocam tayt giyince bana karışıyor" sözlerine tepki gösterdi. Kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını ifade eden ünlü oyuncu, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diye konuştu.