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Helal gıdaya Çin savaş açtı

Pekin yönetimi, Uygur Bölgesi’nde helalin yaygınlaşmasına karşı kampanya başlattı. Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Sincan’daki toplantısında üyelere “Benim inancım Marksizm. Ben hiçbir dine inanmıyorum. Helalin yaygınlaşmasına karşı sonuna kadar savaşacağım” yemini ettirildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:05

Baskıcı Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde helalin yaygınlaşmasına karşı bir kampanya başlattı... Sincan’ın başkenti Urumçi’deki Halk Savcılığı, Wechat’teki resmi hesabından paylaştığı açıklamaya göre, geçen pazartesi Urumçi’de “Helalin Yaygınlaşmasına Karşı Kararlılıkla Savaş” toplantısı düzenledi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) bölgedeki Sekreteri Liu Ming başkanlığındaki toplantıda, kentin polis kadrolarının ideoloji alanında mücadele şuurunun güçlendirilmesi ve “geleneksel düşenceyi yıkarak, helalin yaygınlaşmasına karşı kararlı şekilde mücadele etmesi” gerektiği savunuldu.

İnançlı olmak yasak

Özerk bölgede kitlelerin, “helalin yaygınlaşmasına karşı savaşa yönelik şuurlanmasına öncülük edilmesi gerektiği” belirtilerek, “partinin helalin yaygınlaşmasına karşı kararlılıkla savaşını, önemli bir siyasi görev olarak geliştirmesi ve bu kapsamda örgütlenme ve uygulamanın iyi şekilde yapılması gerektiği” öne sürüldü.

Ayrıca parti yetkililerinin ve çalışanların inançlı olmaması ve yemek ile alakalı bir sorunu olmaması gerektiği ifade edildi.

Dinsizlik vurgusu yapıldı

“Özellikle azınlık gruplara bağlı parti yetkililerinin helalin yaygınlaşmasına karşı kararlılıkla savaş ilan etmesi gerektiği” savunulurken, toplantıya katılan yetkililerin sağ ellerini yumruk şeklinde kaldırarak bu konuda yemin ettikleri görüldü. Üyelerin, “Ben sadık bir ÇKP üyesiyim. Benim inancım Marksizm. Ben hiçbir dine inanmıyorum. Helalin yaygınlaşmasına karşı sonuna kadar savaşacağım” diye yemin ettiği bildirildi.

Çin’de helal standardı

Ülkedeki helal gıda üreticileri, ürünlerini, İslam Cemiyeti idarelerinin denetimlerinden geçiriyor. İşletmeler, helal sertifikası aldığı ürün gruplarını, “helal” damgası ya da logosu ile piyasaya sürebiliyor. Sahte helal damgalı ürünleri piyasaya süren işletme sahiplerine yasal işlem uygulanıyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:05
  1. Çin
  2. Helal Gıda

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