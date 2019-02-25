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Hekimzade Mahallesi’nde yollar yenileniyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Hekimzade Mahallesi’nin cadde ve sokakları Edremit Belediyesi ekipleri tarafından yeniden düzenleniyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:49
Hekimzade Mahallesi’nde yollar yenileniyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Hekimzade Mahallesi’nin cadde ve sokakları Edremit Belediyesi ekipleri tarafından yeniden düzenleniyor. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’da çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgi alıyor.


Edremit Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenineneski mahallelerinden olan Hekimzade Mahallesi’nde yolların yeniden düzenlenmesi devam ediyor. Hekimzade Mahallesi’nde Eski Bayramyeri Caddesi’nden başlayan çalışmalar bağlantılı sokaklar ile diğer caddelerde devam ediyor. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’da mahalle muhtarı Feridun Uyan ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgi aldı. Başkan Kamil Saka, Edremitlilerin en iyi hizmete layık olduğunu ve bu doğrultuda hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek “İlçemizin 47 mahallesinde hizmeti vatandaşlarımızın ayağıma götürmek için çalışıyoruz. Hekimzade mahallemizde de alt ve üst yapısı ile cadde ve sokaklarımızı yeniliyoruz. Kısa süre içerisinde bitirip hizmete açacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:49
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