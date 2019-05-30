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Hekimoğlu: "Transfer çalışmalarına start verdik"

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, transfer çalışmalarına başladıklarını ancak oyuncuların karşılarına fahiş fiyatlarla çıkmaları nedeniyle görüşmelere bir süre ara verdiklerini söyledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:15
Hekimoğlu: "Transfer çalışmalarına start verdik"

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, transfer çalışmalarına başladıklarını ancak oyuncuların karşılarına fahiş fiyatlarla çıkmaları nedeniyle görüşmelere bir süre ara verdiklerini söyledi. Hekimoğlu, transfer konusunda disiplinli ve ilkeli duruşlarından taviz vermeyeceklerini belirtti.


Önümüzdeki sezondan itibaren 2. Lig’de mücadele edecek olan Hekimoğlu Trabzon FK’da Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu takımın son durumu ve hedefleri hakkında açıklamalar bulundu. Hekimoğlu, gelecek sezon 2. Lig’de ilk 5 içerisinde olmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Bize göre 2. Lig kalite açısından 3. Lig’in çok üzerinde bir yerde. Yönetim kurulu olarak bu sezonki hedefimiz seyir zevki yüksek, çok koşan, çok mücadele eden, yarışmacı bir takım oluşturmak ve Trabzonumuzu en iyi şekilde temsil edebilmek. Ligde ilk 5 takım arasında yer alıp, play-off müsabakalarına katılmak istiyoruz. Bunu yaparken de 3 yıl sonra hedeflediğimiz PTT 1. Lig’e çıkacak takımın temellerini oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.



"Genç ve dinamik bir kadro"


Yaptıkları planlamalar çerçevesinde mevcut kadro içerisinde sadece 10 oyuncuyla yola devam etme kararı aldıklarını belirten Hekimoğlu, “3. Lig’de şampiyon olmamızda emek sarf eden, katkıda bulunan bütün futbolcu kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte güzel işlere imza attık. Şimdi önümüzde yeni bir lig ve yeni bir süreç var. Bu süreçte takriben 15 futbolcu transferi yapmayı düşünüyoruz. Bu sporcuların 3-4 tanesi bu ligde oynamış tecrübeli isimler olacak. Diğer transferlerimiz de genç, dinamik, istikbal vaat eden ve ekonomik yapımıza uygun isimler olacak” diye konuştu.



"Transfer çalışmalarına bir süre ara verdik"


Liglerin bitmesiyle birlikte transfer çalışmalarına start verdiklerini belirten Semih Hekimoğlu, "Liglerin bitimiyle birlikte daha önce tespit ettiğimiz birkaç futbolcu ile transfer çalışmalarımız çerçevesinde temasa geçtik. Yaptığımız görüşmelerde sporcuların ağız birliği yapmışçasına, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan bihaber fahiş fiyatlarla karşımıza çıkmaları, transfer görüşmelerimizi tıkanma noktasına getirmiştir. Bizler de yönetim kurulu olarak sürecin normalleşmesi, akılcı ve dengeli bütçelerle sağlıklı görüşmeler yapabilmek maksadıyla, transfer çalışmalarına bir süre ara verme kararı aldık. Şartların olgunlaşması ve sürecin kendi mecrası içerisinde doğal bir yapıya kavuşması durumunda yapacak olduğumuz transferlerle hedeflediğimiz kadroyu oluşturacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:15
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