TFF 3. Lig 1. Grup’ta Nevşehir Belediyespor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Hekimoğlu Trabzon şampiyon oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda, Hekimoğlu Trabzon takımını konuk etti. Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken Hekimoğlu Trabzon takımında maçın 39. dakikasında Emre Akgün ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Bu dakikadan sonra her iki takımda aradığı golü bulamayınca maçta ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf 10 kişi kalan Hekimoğlu Trabzon takımı oldu. Maçta galibiyet için gol arayan Hekimoğlu Trabzon Nevşehir Belediyespor karşısında aradığı golü 90.dakikada Cefarcan’ın kaydettiği penaltı golü ile maçta durumu 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor beraberlik golü için bastırsa da aradığı golü bulamayınca maçı Hekimoğlu Trabzon takımı 1-0 kazandı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Nazilli Belediyespor’un kendi saha ve seyircisi önünde Erzin Belediyespor ile 2-2 berabere kalmasının ardından Hekimoğlu Trabzon takımı Nevşehir’de maçı takip etmek için gelen az sayıdaki taraftarı ile şampiyonluğu kutladı.

Nevşehir Belediyespor taraftar grubu Meterisliler ise maç esnasında İstanbul’da yaşanan, 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasını, “Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmalısın” pankartı ile protesto etti.