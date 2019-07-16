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Hekimoğlu Trabzon FK,Deniz Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2.

16 Temmuz 2019 Salı 13:59
Hekimoğlu Trabzon FK,Deniz Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Fransa 2. Lig takımlarından Athletico Marseille formasını giyen gurbetçi futbolcu Deniz Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkan YardımcısıKöksal Kazaz, “Genç kardeşimize önce vatanına sonra kulübümüze hoş geldin diyoruz. Kendisinde gördüğümüz istek ve heyecan bizleri de gelecek adına umutlandırdı. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Hekimoğlu Trabzon FK ile sözleşme imzalayan gurbetçi futbolcu ise ülkesinde hedefleri olan bir takımda forma giyeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "En büyük hedeflerimden biri Türkiye’de futbol oynamak ve Milli Takım’a kadar yükselebilmek. Bu hedefimi Hekimoğlu Trabzon FK çatısı altında gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:59
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