  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Hekimoğlu oyuncusu koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Hekimoğlu oyuncusu koronavirüse yakalandı

Hekimoğlu dizisinin oyuncusu Aytaç Şaşmaz, koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 14:49:00 -
Hekimoğlu oyuncusu koronavirüse yakalandı

Başrollerini Kaan Yıldırım, Timuçin Esen, Belçim Bilgin, Damla Colbay, Ebru Özkan, Okan Yalabık üstlendiği Hekimoğlu dizisinin oyuncularından Aytaç Şaşmaz, koronavirüse yakalandı.

"Önemlerinizi almayı unutmayın"

Oyuncu, sosyal medya sayfasından sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.

Şaşmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyiyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek. Sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önemlerinizi almayı unutmayın!”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buket Aydın ile Ahmet Hakan arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması!
Medya

Buket Aydın ile Ahmet Hakan arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Buket Aydın'a konuk olması, Aydın ile Ahmet Hakan arasında büyük bir tartışmaya sebep oldu...
Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak
Gündem

Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Karadeniz'de hüsrana uğrayacağını söyledi.
Ahmet Çakar’dan sert açıklama: İçine edeyim böylesi...
Spor

Ahmet Çakar’dan sert açıklama: İçine edeyim böylesi...

Beşiktaş, BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, “Galatasaray maçında Babel elle kontrol Mustafa'nın golü iptal. 24 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay