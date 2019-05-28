0553 313 94 23

Hekimoğlu Ali Paşa Parkı’nda iftar coşkusu

Fatih Belediyesi’nin Cerrahpaşa Mahallesi Hekimoğlu Ali Paşa Parkı’nda düzenlediği iftar programında semt sakinleri birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

28 Mayıs 2019 Salı 22:33
Hekimoğlu Ali Paşa Parkı’nda iftar coşkusu

Fatih Belediyesi’nin Cerrahpaşa Mahallesi Hekimoğlu Ali Paşa Parkı’nda düzenlediği iftar programında semt sakinleri birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Bizim profilimizde ve düzeyimizde belediye başkanı bulunabilir, ama Binali Yıldırım profilinde bir belediye başkanı bir daha İstanbul’a gelmez” dedi.


Fatih Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı noktada düzenlediği iftar programının bugünkü adresi Hekimoğlu Ali Paşa Parkı oldu. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğindeki iftar programına belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi alana gelen Başkan M. Ergün Turan, masaları tek tek dolaşarak, iftara katılanlarla sohbet etti. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce vatandaş aynı sofrada orucunu açarak Ramazan’ın ruhunu yaşadı.


Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Ramazan ayının iyiliği, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı ve bereketi arttırdığına değinerek, her akşam farklı mahallelerde kurulan iftar sofralarının bereketine ve önemine vurgu yaptı. Başkan M. Ergün Turan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine de değinerek, “Binali Başkanımızın başbakanlığı döneminde bürokrat olarak kendisine bağlı çalıştım. Geçmiş beş yıl TOKİ Başkanı’ydım. Sonra siyasette de kendisiyle yol yürüdüm. Daha önce de dile getirmiştim. Bizim profilimizde, 30 yıllık mühendis, iş hayatı, siyaset, üst düzey bürokrat belediye başkanı bulunabilir. Ama bunu bu şehirde 4 evladını büyüten, bu şehirde doğmuş büyümüş, 25 yıl esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Binali Yıldırım profilinde bir belediye başkanı bir daha İstanbul’a gelmez. Ben inanıyorum ki milletimiz çocuklarımızın geleceği için bunu değerlendirecektir” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 22:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ersoy: "Dünya tarihine yön veren en görkemli zafer"
    1. Bakan Ersoy: "Dünya tarihine yön veren..
    2. OSB Toplantısı Vali Pehlivan..
    3. Bünyan’da spor heyecanı başlıyor
    4. Kültürel istihdamın yüzde 50’sini..
    5. Sosyal denge tazminatında mutlu son
    6. Kahta’da “Yaz Spor Okulu” açıldı
    7. (Özel) Duvara sıkışan kediyi kurtarma..
    8. ABD’den Çin’e para politikası uyarısı!
    9. Akyazı Belediyesi’ne yeni ilaçlama..
    10. Hurdaya dönen araçta can pazarı: 3..
    11. MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok:..
    12. Firmalar ihracat ile nefes alacak
    13. Metruk evde çıkan yangın mahalleliyi..
    14. Pençe Harekâtı’nda komandolar bölgeyi..
    15. Öğrenciler 70 milyon yıllık fosilleri..
    16. Vali Ali Hamza Pehlivan, iftarını..
    17. Proje Ekrem bilinçaltını kustu
    18. Grup Tillo ile birlik konseri
    19. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi
    20. Öğrencilerden "Küçük Yazarlardan Büyük..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum