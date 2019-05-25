0553 313 94 23

Hekimlerin askerlik yükümlülüğünde yeni dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müştereken belirleyeceği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan hekimler, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak"- "Hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak. Temel eğitim sonrası görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Belirlenen yerlerde devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini tamamlamış sayılacak"- "Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek"

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:19
Hekimlerin askerlik yükümlülüğünde yeni dönem

ANKARA (AA) - DUYGU YENER/YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni askerlik sistemine göre Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından belirlenecek yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirecek hekimlerin askerliğini yapmış sayılacağını bildirdi.

Bakan Koca, yeni askerlik sisteminde hekimlerin askerlik görevini nasıl ve hangi koşullarda yerine getireceğine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonundan geçen kanun teklifiyle hekimlerin, devlet hizmeti yükümlülüğünü iki bakanlığın ortak belirlediği yerlerde yapmaları halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklarını ifade eden Koca, "Kanun teklifinin yasalaşması ile hekimler için yeni bir dönem başlamış olacak." dedi.

Koca, hekimlerin yeni askerlik sisteminden nasıl yararlanacaklarına ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müştereken belirlediği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak isteyen hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak. Temel eğitim sonrası hekimler görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Görev yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini de tamamlamış sayılacak. Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek. Uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi için her iki Bakanlığa ortak mevzuat hazırlama yetkisi de veriliyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:19
  1. hekim
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. Yeni askerlik sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annelerin çantalarından eksik etmeyeceği ev yapımı dezenfektan nasıl hazırlanır?
    1. Annelerin çantalarından eksik..
    2. Çalılıklar alev aldı
    3. Vali 117 kişinin derdini dinledi
    4. Bali’deki Agung Yanardağ patladı
    5. Tarsus Belediyesi’nde yaşlı ve engelli..
    6. Ordu Ticaret Borsasından üyelerine..
    7. SANKO Holding geleneksel iftar yemeği
    8. Kızılay Hakkari şubesi Durankaya..
    9. "10 firma ilk defa İstanbul'a sefer..
    10. Hekimlerin askerlik yükümlülüğünde..
    11. Kırklareli'ndeki balık ölümleri
    12. BEÜ’de Sağlık Hizmetleri MYO eğitim..
    13. Koca: "Belirlenen yerlerde devlet..
    14. Türkiye’nin en genç müzehhibesi sergi..
    15. Fenerbahçe ile Antalyaspor 46. randevuda
    16. Sağlık Bakanı Koca: "MSB ile müşterek..
    17. Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay,..
    18. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande..
    19. Bakan Cahit Turhan’dan İstanbul..
    20. Elektrik mühendisi, serasında..
    Ünlü anketçiden Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İftar sofrasına saat 9'a çeyrek kala oturulmaz
    Ünlü anketçiden Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İftar sofrasına saat 9'a çeyrek kala oturulmaz
    Mahkemeden flaş 'Dersim' kararı
    Mahkemeden flaş 'Dersim' kararı
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit