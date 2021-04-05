Hekimler, uzmanlar, vatandaşlar... Artan vakalarda hepimizin payı var

Göksel Çağlav Ankara

Alınan tedbirlere ve sıkı denetimlere rağmen son günlerde vaka sayılarının 40 binleri geçmesinin nedenlerini sorduğumuz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, Akit aracılığıyla önemli açıklamalar yaptı.

Salgında dünyada son durum nedir? Türkiye’de olduğu gibi dünyada da vakalar artıyor mu?

Dünyada, ABD, İngiltere ve İsrail dışında tüm ülkelerde vaka sayıları artışta. Bu ülkelerde aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte vaka sayılarındaki artış kontrol altına alındı ama önlemler devam ediyor. Normalleşme takvimi belirlendi. Ama halen teyakkuzdalar çünkü yakın zamanda tüm dünya bir Şili modeli gördü. Ne oldu Şili’de? Aşılamaya başladılar. Nüfusunun yüzde 15’i çift doz aşılandıktan sonra birden tam normalleşmeye geçtiler. Şimdi ülkede tüm yoğun bakım yatakları dolu. Çünkü aşılama ile normalleşme bir tahterevalli gibi olmalı, dengeli gitmeli. Şili örneği bize toplumun yüzde 25- 30’undan fazlasını aşılamadan önlemleri gevşetmenin akılcı olmadığını gösterdi.

Bu tablodan herkes sorumlu

Türkiye’de vaka sayılarının hızla artmasını neye bağlıyorsunuz?

Bunda hepimizin payı var. Maske ile ilgili kafa karıştırıcı söylemlerde bulunan, alan dışı hekimlerin ve hekim dışı kişilerin, konuya hakim olmadan absürt önerilerde bulunan alan uzmanların, önlemlere uymayan ve hep bir kaçak yol arayan vatandaşların, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen gençler, mutasyonlar, herkesin eşit oranda payı var.

Mutasyonlar ülkemize nasıl geldi? İçlerinden en tehlikelisi hangisi ve tedavileri farklı mı?

Her gün yeni bir varyant tanımlanan bir döneme geldik. En sık gündeme gelenleri İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika. Bu varyantlar ilk görüldükleri coğrafi alana göre tanımlandı. Yani olasılıkla İngiltere varyantı bizde de vardı ama baskın hale gelmesi yeni oldu. Şu anda bakanlığın bildirmesine göre mutasyonlu virüslerin yüzde 75’i İngiltere varyantı. İngiltere varyantının özelliği çok daha bulaşıcı olması. Diğerlerinde de aynı şüpheler var; ama halen fikir birliği yok. Bu varyantları bu kadar gündeme getiren aslında aşıdan kaçabilme olasılıkları. Tedavilerinde bir değişiklik yok.

Mutasyonlu virüs nasıl tespit ediliyor?

Bu varyantlar nasıl tespit ediliyor? Daha önceden var olabilirler dediniz? Tespit edilemememiş olması mümkün mü? Malum bir dönem PCR testi de çok tartışıldı...

PCR testi (burundan ve ağızdan alınan örneklerle yapılan test) tanıda altın bir standart. PCR testini tartışmaya çalışan kesim daha çok konuda yetkin olmayanlardı. Bu moleküler test, virüsün genomunu çoğaltıyor. CT adı verdiğimiz bir siklüs katsayısı var; bu katsayı genelde 35 civarı; bunun altındaki değerlerde virüs tespit edilirse; varyant olabilir diye, bir üst test yapılıyor. Bir de standart PCR testi ile yakalanamayan Kovid 19 varyantlar var, testlerde virüste tanımlı bir genom dizisi aranıyor. Bu genom dizisi çok sık tekrarlayan bir sıra, o virüste bu yok ise virüs yakalanamaz. Örneğin, Fin varyantı...

Hâlâ uzun bir yol var...

Sizce Türkiye’nin salgın sürecinde aldığı önlemler yerinde ve doğru muydu, yeterli miydi?

Her ülkede önlemlerde aksamalar, uyum problemleri oluyor. Önemli olan bu provanın, asıl sahnede hatalarını telafi edip bir daha yapmamak. Örnek ABD seçimleri sırasında da ciddi tartışmalar oldu, bizde de benzerleri oldu, bunlardan gerekli dersler çıkarıp yola devam etmek lazım. Çünkü daha hâlâ uzun bir yol var. Türkiye’de halen kontrollü normalleşme ile kontrollü kapanma arasında gidip geliyoruz. Bunun iki önemli sebebi var; biri virüsü kontrol altına almak, diğeri ekonominin devam etmesi. İkisi de bizim için çok önemli. Bu süreçte aslında tüm dünya bu ikilemi yaşadı. Ben herşeye rağmen iyi devam ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü Brezilya’daki gibi hastane koridorlarında ölümler görmedik. İspanya gibi huzurevlerinde ölenleri üç gün sonra tespit etmedik. Ya da İngiltere gibi önce sürü bağışıklığı yapacağız deyip; şempanze adeno virüs aşısı geliştirip şimdi de inaktif virüs aşısına tam U dönüşü yapmadık...

Eğitimde zor bir ikilem var

Yüz yüze eğitim, sınavlar ve çocuk vakalarındaki artışlar için ne düşünüyorsunuz?

Yüz yüze eğitiminde iki bakış açım var; birincisi çocuklarda daha hafif seyreden bir hastalıktan bahsederken birden karşımıza bu varyantların çocuklarda daha sıkıntılı seyretmesi söz konusu oldu. Bu durum hem sınavlar hem de yüz yüze eğitim konusunda çekincelerimi arttırdı. Ama diğer taraftan da eğitimin aksaması söz konusu. Kazanırken kaybetme riskiniz var. Çok zor bir ikilem. Vaka sayılarında düşme eğilimi olmadan, yüz yüze eğitim ve sınavların yüz yüze olması Rus ruleti gibi. Çocuklarımız en kıymetlilerimiz.

Ramazan’ı çok iyi değerlendirmeliyiz

Virüsten çıkış yolumuz nasıl olacak?

Aşı ile... Özellikle Ramazan ayını çok ama çok iyi değerlendirmeliyiz. İnsan trafiğini azaltıp, gerekirse sahura kadar aşılama yapmalıyız. 60 gün böyle bir tempo yakalarsak virüsü yeneriz...