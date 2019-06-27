Hekimhan’da kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı Hekimhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu.

Hekimhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat dün akşam 17.00 sıralarında Sivas-Malatya Karayolu Hasançelebi mevkisinde meydana geldi. Hasan Yıldırım idaresindeki 23 VK 128 plakalı koyun yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Kazada sürücü Hasan Yıldırım ile araçta bulunan Melisa Yıldırım yaralanırken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık Ambulansı tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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