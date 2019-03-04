Hekimhan’da 5 bekçi göreve başladı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde geceleri şehrin güvenliğini sağlayacak 5 emniyet bekçisi, hizmet içi meslek eğitimini tamamlamalarının ardından göreve başladı.

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, bekçilerin emniyet kuvvetlerine güç katacağını belirterek "Bekçilerin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmazdır. Bundan sonra polis teşkilatımızla birlikte görev yapacak bekçilerimiz ilçemizin güvenlik ve huzuruna katkıda bulunacak" dedi.

Kaymakam Özdemir, “10 Nisanda teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. 1839 yılından beri vatandaşımızın huzuru ve sükuneti için toplumun birliği, düzenliği, esenliği için görev yürütülüyor. Osmanlı döneminde zabitler, günümüzde polis ismini almış. Fakat ismi değişmeyen aynı vazifeyi 180 yıldır aralıksız bir fiil yürüten bekçilerimiz. Mahalleleri sokakları avuçların içi gibi bilen hırlıya, hırsıza uğursuza geçit vermeyen toplumun gönlüne su serpen huzurun timsali bekçilerimiz. Vatandaşımızın gönüllerinde ve teşkilatımızın azı dişi olarak görevini yürütüyor” ifadelerini kullandı.

İlçe Emniyet Müdürü Nahit Güneş ise, "Sokağa egemen olunması ve gece meydana gelebilecek olaylara karşı suçların önlenmesinde bekçilerimizin güvenlik hayatına kazandırılması çok önemli bir adım. Bekçilik uygulaması konusunda halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Bekçilik mesleğine başlayan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.