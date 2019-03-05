0553 313 94 23

Hekimhan Cumhur ittifakından ESKKK’ya ziyaret

Cumhur ittifakının MHP’li Belediye Başkan adayı Hacı Mustafa Arıkan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti.

05 Mart 2019 Salı 17:53
Hekimhan Cumhur ittifakından ESKKK’ya ziyaret

Cumhur ittifakının MHP’li Belediye Başkan adayı Hacı Mustafa Arıkan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren ESKKK Başkan Evren, Arıkan ve belediye meclis üyelerine başarılar dileyerek, “Bizlerde Hekimhanlı olarak kardeşlerimizin yanında olacağız inşallah. Hekimhan çalışkan esnafıyla, sanayicisiyle, belediyesiyle, tüm birimleriyle çalışan arkadaşlarımızın olmasını temenni ediyoruz. Bizler her zamanki gibi Malatya’mızda sizlerin yanında olacağız. Diğer ilçelere baktığımız da çok mesafe aldılar, ama Hekimhan geri kalan bir ilçemiz oldu. Bunu aşmamız lazım, İnşallah Hekimhan ilçemizde bu görevi başaracağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.


Cumhur ittifakı Hekimhan Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan ise 31 Mart yerel seçimler öncesi ziyaretlere devam ettiklerini belirterek, “Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz. Bizleri nazik karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.


Belediye Meclis üyesi adayı Kemal Deniz’de Hekimhan’ın önemli kanaat önderlerini ziyaret ettiklerini belirterek, “Biz onların desteğiyle, onların yol göstericiliğiyle İnşallah Hekimhan’da Cumhur İttifakının zaferini elde edeceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:53
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta korkutan olay! Çığ iş makinesinin üzerine düştü
    1. Muş'ta korkutan olay! Çığ iş..
    2. Bakan Kurum, 50 bin konut için tarih..
    3. İP'te deprem! Cumhur İttifakı'na..
    4. Bakan Pekcan Hatay’da ‘Bölgesel..
    5. GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem..
    6. Tekin ,son Belediye Meclis..
    7. Bahis çetesinin elebaşını Interpol..
    8. Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar..
    9. “Burası Türkiye Burada İş Var”..
    10. İş makinelerinin üzerine çığ düştü
    11. Hain saldırının 20. yılında şehitler..
    12. CHP Büyükşehir Adayı Seçer projelerini..
    13. Öğrencilerin otostopla bindikleri..
    14. Başkan Sekmen’den 31 Mart seferberliği
    15. İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa
    16. İçişleri Bakanı Soylu: “2018 yılı, son..
    17. ETB Başkanı Hakan Oral: “İş dünyası..
    18. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    19. 'Gerici' CHP'den skandal! Uzay..
    20. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar