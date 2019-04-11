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Seçim 2019 Sayfası

Hekimhan Belediyesinde devir teslim

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 31 Mart’ta yapılan seçimin ardından başkanlığa seçilen Turan Karadağ mazbatasını alarak görevine başladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:07
Hekimhan Belediyesinde devir teslim

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 31 Mart’ta yapılan seçimin ardından başkanlığa seçilen Turan Karadağ mazbatasını alarak görevine başladı. Belediye başkanı Aliseydi Millioğulları görevini Turan Karadağ’a devretti.


Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, 5 yıl önce aldığı emaneti Cumhuriyet Halk Partili bir isme devretmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Millioğulları, “5 yıl boyunca Hekimhan’a elimizden geldiğince hizmet ettik. Belediyemizde önemli hizmetleri hep Hekimhanlı vatandaşlarımız için yaptık. Emeği geçen başta başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz ile birim müdürleri ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev süremizin sonunda da yine Cumhuriyet Halk Partili bir isim olan Turan Karadağ Başkanıma görevi devretmek benim için bir onurdur. Büyükşehir belediye kanunu ile belediyede birçok zorluğu aşarak görevimizi yaptık. Her zaman Turan Karadağ başkanımızın yanındayız. Bize ihtiyaç olursa istişare için hazırız. Karadağ başkanıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından Millioğulları, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ’a mührü teslim etti, ardından da çiçek vererek başarılar diledi. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise Aliseydi Millioğulları ve tüm yol arkadaşlarına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Karadağ, “Zorlu bir seçim süreci geçirdik. Çok çalışmamız gerekiyordu. Hem CHP’nin hem de ittifak ortağımız İYİ Parti’nin tüm organlarıyla birlikte çok çalışarak seçimden anlımızın akıyla çıktık. Hekimhan’da yaşayan her ferdin mutluluğu ve huzuru için gümbür gümbür çalışacağız. Biz 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız. El birliği ile projelerimizi ortak akılla gerçekleştireceğiz. Tüm Hekimhan’ın belediye başkanı olarak her vatandaşımıza hizmet götüreceğiz. Aliseydi Başkanın 5 yılda taşıdığı bayrağı biz daha yukarılara taşıyıp görevimizi devretme zamanı geldiğinde tertemiz teslim ederiz. Aldığımız bu mühür ve mazbatamızla birlikte Hekimhan için iş üretmeye başlamaya hazırız. Hedefimiz Hekimhan’ın daha güzel olması. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.


Konuşmanın sonunda Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Başkan Aliseydi Millioğulları’na çiçek vererek teşekkür etti. Millioğulları, 5 yıl boyunca birlikte görev yaptığı belediye personeline veda ederek, belediyeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:07
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