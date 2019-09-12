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Hekim Holding, 4 şirketiyle "İDDMİB İhracatçı İlk 1.000 Firma 2018" listesinde

"İDDMİB İhracatçı İlk 1.000 Firma 2018" listesinde, Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı AŞ, Özge Yapı AŞ, Hebo Yapı AŞ ve Piraziz Dış Ticaret AŞ yer aldı

12 Eylül 2019 Perşembe 15:48
Hekim Holding, 4 şirketiyle "İDDMİB İhracatçı İlk 1.000 Firma 2018" listesinde

İSTANBUL (AA) - Hekim Holding, 2018 yılında göstermiş olduğu ihracat performansıyla İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin (İDDMİB) üyeleri arasından belirlenen "İhracatçı İlk 1.000 Firma 2018" listesinde 4 şirketiyle yer aldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, İDDMİB'in hazırladığı, 2018 yılında en fazla ihracat yapan ilk bin firma listesi belli oldu.

"İhracatçı İlk 1.000 Firma 2018" listesinde, Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı AŞ, Özge Yapı AŞ, Hebo Yapı AŞ ve Piraziz Dış Ticaret AŞ yer aldı.

Ön üretimli hazır yapı üretiminde, 25 bin metrekare alanda kurulmuş olan üretim tesisleri ve 6 bin metrekare alanda kurulu bulunan hazır yapı tanıtım alanı ile 6 kıtada 130'a yakın ülkeye ihracatıyla dünyanın sayılı kuruluşlarından biri olan Prefabrik Yapı AŞ, listeye 183. sıradan giriş yaptı.

Ar-Ge ve Ür-Ge alanındaki uzmanlığı doğrultusunda, ihtiyaca uygun niteliklerde yaşam alanları, şehir mobilyaları, modüler kabinler üreten Hebo Yapı AŞ, 268. sırada bulunurken, uzman kadrosu ile farklı projeler yürütmekte olan, mühendislik, üretim, inşaat, elektrik ve mekanik sistemlerin ihtiyaca göre entegre edildiği anahtar teslim çözümler sunan Piraziz Dış Ticaret AŞ, 368. sırada yer aldı.

Prefabrik yapılar, hazır ev-konut, çelik ev-konut, hazır yapı ürün gruplarıyla müşteri odaklılığını benimseyen, yurt içi ve dışında gerçekleştirdiği projeler ile global alanda marka değerini kanıtlamış olan Özge Yapı AŞ'nin de listede 435. sırada yer almasıyla Hekim Holding, ihracattaki performansını bir kez daha göstermiş oldu.

- 6 kıtada 150'ye yakın ülkeye ihracat


Verilen bilgiye göre, Hekim Holding, 8 şirket, 8 işletme, 191 bin metrekare üretim ve hazır yapı tanıtım alanı, bine yakın çalışanı, 6 kıtada 150'ye yakın ülkeye ihracatı, yurt içi ve yurt 100'den fazla bayisi, 50 binin üzerinde referansı ile hızlı ve istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor.

Sürdürülebilir büyüme stratejisi ile geleceğin ihtiyaçlarını şimdiden öngörerek çalışmalarına yön veren Hekim Holding, ihracatını daha yukarıya taşımaya ve şimdi olduğu gibi gelecek yıllarda da ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:48
  1. Hekim Holding
  2. İDDMİB
  3. İhracatçı İlk 1.000 Firma 2018

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