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Hedonik Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı

HKFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,34 , önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,60 artış kaydetti

17 Ocak 2019 Perşembe 15:25
Hedonik Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı

İSTANBUL (AA) - Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,34 artarak 227,65'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,34 artarak 227,65 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,60 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 12,35 azalış kaydetti.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0,65, İzmir’de yüzde 1,28 azalış, Ankara'da ise 0,57 artış oldu. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,17, 3,35 ve 7,40 yükseliş kaydetti.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), kasımda yıllık bazda yüzde 10,48 artarak 275,50'ye ulaştı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyat, kasımda 2 bin 315,17 liraya geriledi. Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) kasımda 2017'nin aynı ayına göre yüzde 8,66 artarak 259,03 oldu. Aynı dönemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yüzde 11,69 artışla 271,57'ye çıktı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:25
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