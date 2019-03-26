Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser operasyonu Antalya’nın Manavgat ilçesinde hediyelik eşya dükkanına yapılan baskında üzerinde bayan figürü bulunan heykelcik, üzerinde aslan figürü bulunan heykelcik ile 12 adet değişik ebatlarda üzerinde farklı figürler bulunan sikke ele geçirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hediyelik eşya dükkanına yapılan baskında üzerinde bayan figürü bulunan heykelcik, üzerinde aslan figürü bulunan heykelcik ile 12 adet değişik ebatlarda üzerinde farklı figürler bulunan sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre A.Y. isimli şahsın Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesi üzerinde bulunan belediyelere ait ahşap büfelerde tabelası olmayan hediyelik eşya dükkanında tarihi eser olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramada 11 adet 18 santim uzunluğunda üzerinde bayan figürü bulunan heykelcik, 1 adet 14 santim uzunluğunda üzerinde aslan figürü bulunanheykelcik, 12 adet değişik ebatlarda üzerinde farklı figürler bulunan sikke ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli A.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından "tarihi eser kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.