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Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hediyelik eşya dükkanına yapılan baskında üzerinde bayan figürü bulunan heykelcik, üzerinde aslan figürü bulunan heykelcik ile 12 adet değişik ebatlarda üzerinde farklı figürler bulunan sikke ele geçirildi.

26 Mart 2019 Salı 17:47
Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hediyelik eşya dükkanına yapılan baskında üzerinde bayan figürü bulunan heykelcik, üzerinde aslan figürü bulunan heykelcik ile 12 adet değişik ebatlarda üzerinde farklı figürler bulunan sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre A.Y. isimli şahsın Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesi üzerinde bulunan belediyelere ait ahşap büfelerde tabelası olmayan hediyelik eşya dükkanında tarihi eser olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramada 11 adet 18 santim uzunluğunda üzerinde bayan figürü bulunan heykelcik, 1 adet 14 santim uzunluğunda üzerinde aslan figürü bulunanheykelcik, 12 adet değişik ebatlarda üzerinde farklı figürler bulunan sikke ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli A.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından "tarihi eser kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:47
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