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"Hediye" denizde aranıyor

Mersin’de 10 gün önce evlerinin önündeki dereye düşerek kaybolan ilkokul 3.

26 Mart 2019 Salı 12:12
"Hediye" denizde aranıyor

Mersin’de 10 gün önce evlerinin önündeki dereye düşerek kaybolan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Hediye Orman ile ilgili umutlar her geçen gün tükenirken, artık arama çalışmaları denizde ve derenin denizle buluştuğu yerde yapılıyor. Polis ve sahil güvenlikten dalgıçlar 10 gündür suyun içinde Hediye’yi ararken, henüz bir sonuç elde edilemedi.


16 Mart Cumartesi günü akşam saatlerine doğru 9 yaşındaki Hediye Orman, 14 yaşındaki ablası Bahar Orman ile gittiği bakkaldan döndüğü sırada, merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi ile Güneş Mahallesi’nin ortasından geçen dereye düştü. Küçük kardeşinin düştüğünü gören ablası da onu kurtarmak için arkasından suya atladı. Akıntıya kapılan iki çocuğun feryatlarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan çocuklardan Bahar Orman çevredekilerin yardımı ile kurtarılırken, küçük çocuk gözden kayboldu.



Artık umut denizde


Olayın olduğu akşamdan itibaren AFAD, UMKE, Mersin itfaiyesi ile polis ve Sahil Güvenlik dalgıçları çocukların düştüğü yerden başlayarak, dere sularının denize döküldüğü yere kadar 5 kez arama çalışması yaptı. Bu sürede ayrıca derenin belirli yerlerinde oluşan çukurların ve kanalizasyonların içine kadar da bakan ekipler, botlarla da denizde çalışma yürütüyor. Çalışmalarına dönüşümlü olarak devam eden ekipler, artık aramalarını denizde ve derenin denizle buluştuğu yerde devam ediyor. Ayrıca özel bir kepçe de sazlık alanda arama yaparken, karadaki ekipler de kayaların arasına bakıyor. 10 gündür çalışmalarını sürdüren ekipler, henüz bir sonuç elde edemedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:12
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