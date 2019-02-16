İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hedefleri olan milletler tarihe yön verirler. Bu aziz milletin tarih boyunca büyük hedefleri olmuştur. Şimdi de 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 hedeflerinden bahsediyoruz. Bunlar kuru laf kalabalıkları değildir, çocuklarımızın istikbalinin hazırlandığı stratejik bir bakış açısıdır." dedi.

Kurtulmuş, Esenyurt Ev Hanımları ve Engelliler Dayanışma Derneği'nin Esenyurt Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi'nde düzenlediği 5. Geleneksel Olağan Sertifika Töreni ve El Emeği Yarışması'nda yaptığı konuşmada Türkiye’de nüfusun yarıdan biraz fazlasını kadınların oluşturduğunu söyledi.

Toplumsal hayatın her yerinde, her alanında kadınların güçlü bir şekilde varlığını hep gündeme getirmiş olan bir siyasi hareket olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Kadınlarımızın hem TBMM'de milletvekili olarak siyasetin içinde olması hem bakan olarak Türkiye'nin yöneticilerinin içerisinde olması hem de kadınlarımızın yerel yönetimlerde var olmasını öteden beri savunuyoruz. İnşallah bu seçimde de yerel yönetimlerde, meclis üyeliklerinde kadın adaylarımızın seçime çok büyük katkısı olacak. Şu anda Parlamento'da da 53 kadın arkadaşımız AK Parti saflarında milletvekili olarak mücadele ediyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, 5 kadının da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak en üst yönetimde yer aldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz toplumun yarısından biraz fazlasını oluşturan kadınlarımızın daha aktif bir siyasete, yönetime, eğitime, ülke yönetimine, iş dünyasına katkıda bulunmalarıdır. Türkiye’de bizim toplumsal olarak ileriye gitmemizin en önemli unsurlarından birisi de kadınlarımızın güçlü olmasıdır. Kadınlarımız evin direği, ailenin merkezidir. Bu merkezin çok güçlü olması lazım. Bizim toplumumuzda kadının yeri çok önemlidir. Bu anlamda bu çalışmaları, kadınlarımız marifetiyle ekonomiye katılımın sağlanması, kadınlarımızın el emeği göz nuru eserleriyle bir şekilde aile ekonomisine katkıda bulunmalarını değerli buluyorum. Bir araya gelerek yapılan bu çalışmalarla Esenyurtlu kadınlarımız bir şekilde sosyalleşiyor, daha aktif bir şekilde varlıklarını ortaya koyuyorlar."

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin hedeflerinin çok büyük olduğunu, hedeflerini büyük tutmak mecburiyetinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik, teknolojik olarak eğitim, şehirleşme ve kültür sanat alanında her alanda daha güçlü, daha büyük bir ülke olmak mecburiyetinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Çünkü Türkiye sadece 780 bin kilometrekarelik Anadolu topraklarından, Trakya topraklarından ibaret değildir. Bu topraklar 20 milyon kilometrekarelik bir cihan devletinin özetidir. Hedefleri olan milletler tarihe yön verirler. Bu aziz milletin tarih boyunca büyük hedefleri olmuştur. Şimdi de 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 hedeflerinden bahsediyoruz. Bunlar kuru laf kalabalıkları değildir, çocuklarımızın istikbalinin hazırlandığı stratejik bir bakış açısıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dernek başkanı Hatice Özkan günün anısına Kurtulmuş'a hediye takdim etti.

El emeği yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Programa, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.







