ERZİNCAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimizi 70 milyon turist ve 70 milyar dolar olarak yeniledik. Bu 70 milyar dolar hedeflerine yetişebilmek için de Türkiye'nin belli noktalarındaki turizmi, Türkiye'nin her alanına yaymamız gerekiyor." dedi.

Bakan Ersoy, Erzincan'daki bir otelde düzenlenen "Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, çok fazla turizm potansiyeline sahip Erzincan'ı şanslı illerden biri olarak gördüğünü söyledi.

Kent için doğa sporlarının çok önemli olduğunu ve kentin tarihi yerleri bulunduğunu belirten Ersoy, "Dağcılık turizmine uygun. Ayrıca kanyon var. Kanyon, Erzincan için çok büyük bir değer." diye konuştu.

- "Turizm hedeflerimizi yeniledik"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki asıl amacın, Türkiye'nin hedeflerini büyütüp yükseltmek ve bu hedeflere daha hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Ersoy, "Göreve gelir gelmez hedeflerimizi yeniledik. 50 milyon turist ve 50 milyar dolar olan hedefimizi, 70 milyon turist ve 70 milyar dolar olarak yeniledik. Hedefimizi 70 milyon turist ve 70 milyar dolar olarak yeniledik. Bu 70 milyar dolar hedeflerine yetişebilmek için de Türkiye'nin belli noktalarındaki turizmi, Türkiye'nin her alanına yaymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ersoy, birkaç hafta önce yeni bir "Sinema Destekleme Yasası"nı Meclis'ten geçirdiklerini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yasayla birlikte haziran ayı itibarıyla yeni bir web portalını hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin film çekme potansiyeli olan ve doğal plato şeklinde olan yerlerinin ön plana çıkarıldığı bu yasa ile özellikle yabancı ve film yapımcılarının Türkiye'de yaptıkları harcamaların yüzde 30'a kadar olan kısmını devlet olarak destekliyoruz, geri ödüyoruz. Başta yabancı film yapımcıları olmak üzere 'nerede film çekebiliriz, bu yasadan nasıl faydalanabiliriz' diye sorular yöneltmeye başladılar. Bu portal, yeni doğal plato yerlerimizi tanıtmak ve hangi firmalarla nasıl iş birliği yapacakları konusunda öncü sitelerden biri olacak."

Erzincan'a bu noktada geniş yer vermeyi planladıklarını belirten Ersoy, "Her şeyden önce film çekmek için gelenlerin burada gerçekleştirdiği, kayda aldıkları filmin, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada gösterilmesi, hem Türkiye'nin hem de bölgenizin tanıtılması anlamında çok çok önemli. Hem yatırımları destekleyeceğiz, hem de yatırımcının önündeki engelleri kaldıracağız." dedi.

- "Turizm Geliştirme Fonu"

Bakan Ersoy, seçimlerden hemen sonra "Turizm Geliştirme Fonu" adı altında bir çalışmayı yasalaştırarak Meclis'ten geçireceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Turizm Geliştirme Fonu, başta Türkiye'deki turizm bölgelerinin tanıtımı olmak üzere yeni turizm alanları, yeni turizm alternatifleri geliştirmek üzere kurulmuş profesyonel bir yapı. Bugüne kadar Bakanlık tarafından yapılmış aktiviteler, Turizm Bakanlığının önderliğinde, turizmin, bütün STK'lerin, meslek kuruluşlarının içinde, yönetimin de yer alacağı bir fon. Daha hızlı, daha organize ve daha sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilecek. Bu fonun çok büyük bir faydası var."

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu da Erzincan'ın, turizm potansiyeli, doğa sporları ve sıcakkanlı insanıyla önemli potansiyeli bulunduğunu anlatarak, bunun değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çalıştayda, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da konuşma yaptı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Erzincan'daki Terzibaba Türbesi'ni ziyaret edip Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde incelemelerde bulundu.