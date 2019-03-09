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"Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek. İnşallah 20 yıl içinde de 6 milyon 700 bin konutu yenileyerek kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz"- "Biz kalplere gireceğiz ve bu kalpleri fethederek inşallah işlerimizi yapacağız. Biz bu işleri yaparken, diğer taraftan illet ve zillet ittifakı kuruluyor. Bu ittifak, terör örgütünün uzantısıyla birlikte hareket ediyor"

09 Mart 2019 Cumartesi 19:56
"Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek"

ESKİŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek. İnşallah 20 yıl içinde de 6 milyon 700 bin konutu yenileyerek kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz." dedi.

Kurum, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının Gündoğdu Mahallesi'nde düzenlediği programda, Riskli Alanlar Genelgesi'ni 81 ile gönderdiklerini belirterek, tüm Türkiye'de, tek bir riskli konutta tek bir vatandaşın ikamet etmemesi için seferberlik başlattıklarını söyledi.

Kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunu ifade eden Kurum, "Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek. İnşallah 20 yıl içinde de 6 milyon 700 bin konutu yenileyerek kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Valiliğimiz Eskişehir'de ön tespit çalışmalarını yapıyor. İlimizde 5 binin üzerinde riskli yapı tespiti yapıldı." diye konuştu.

Bakan Kurum, Gündoğdu Mahallesi'nin de kentsel dönüşümle ilgili sıkıntılarını bildiğini dile getirerek, Tepebaşı ve Odunpazarı'nda toplam 8 mahallede 56,5 hektarlık alanın riskli alan olarak belirlendiğini bildirdi.

Bağımsız 8 bin 637 bölümün 2019 yılı bitmeden kentsel dönüşüme gireceğini söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

"Bu dönüşüm bölgede yaşayan 21 bin vatandaşımızı yakından ilgilendiriyor. Bu iki ilçemizde de yatay mimariyi esas alan, güvenli, sağlam konutlar inşa edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın, hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek ve vatandaşlarımızın rızası gözetilecek. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kentsel dönüşüme de hem maddi hem teknik destek sağlayacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde Odunpazarı ve Gündoğdu Mahallesi kendisine yakışanı yapacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na tam destek verecektir."

- "Sandıkta en iyi cevabı vereceğiz"

"Ülkemizin önünü kesmeye çalışan, şer odaklarıyla iş birliği yapan illet ve zillet ittifakına karşı birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadan sandıkta en iyi cevabı vereceğiz." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Biz kalplere gireceğiz ve bu kalpleri fethederek inşallah işlerimizi yapacağız. Biz bu işleri yaparken, diğer taraftan illet ve zillet ittifakı kuruluyor. Bu ittifak, terör örgütünün uzantısıyla birlikte hareket ediyor. Daha az önce televizyonda dinledim, diyorlar ki 'Biz Kürdistan'a destek vereceğiz.' Bu millet sana izin verir mi? Şimdi o zillet ittifakı diyor ki, 'Mart'ın sonu bahar.' Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bu ilçe, bu şehirler, bu köyler ne zaman bahar gördü ki bu martta görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de karnenizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Sizin belediyeciliğiniz çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak milletin hafızalarına kazınmıştır."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından Eskişehir'de yapılacak millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:56
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Eskişehir

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