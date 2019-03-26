"Hedefimiz okuyan ve sorgulayan bir nesil yetiştirmek"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, özellikle gençlerin kitapla olan mesafesini tamamen ortadan kaldırmak istediklerini belirterek, "Hedefimiz okuyan, araştıran, sorgulayan, vatanına, dinine, milletine bağlı bir nesil yetiştirmeye omuz vermek, derdimiz budur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce Hatay mitinginde açıkladığı "Millet Kıraathaneleri" projesi Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.



Millet kıraathanelerinin İstanbul'daki ilk örneklerinden biri olan ve Sultanbeyli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren "Aydos Edebiyat Kıraathanesi" de geniş kitap yelpazesiyle kitapseverleri ağırlıyor.

- "Bugün 150 bin kitabı aşan kütüphanelere geldik"

Hüseyin Keskin, AA muhabirine açıklamada, belediye olarak teknik ve hukuki anlamdaki çalışmaların yanı sıra özellikle eğitim, kültür, sanat ve edebiyat alanında da yoğun faaliyet göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Başarının kültürel belediyecilikten geçtiğine vurgu yapan Keskin, "Sultanbeyli'de 2 bin 500 kitabın bulunduğu küçük bir kütüphaneden, bugün 150 bin kitabı aşan kütüphanelere geldik." diye konuştu.

Keskin, kent merkezlerinde yeni kütüphaneler kurarken "kitap kafe" ismine pek sıcak bakmadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İlk olarak 'okuma evi' demiştik. Aydos Edebiyat Kıraathanesi'ni de açarken burada şiir ve edebiyat kitaplarından oluşan bir bölüm olmasını istedik. Bu anlamda kıraathane kelimesini tek kullanmak istemediğimiz için 'Aydos Edebiyat Kıraathanesi' olarak buranın adını koyduk. Biz tabelayı taktıktan sonra da sayın Cumhurbaşkanımız millet kıraathanelerinden bahsetti ve bu konu Türkiye'de yoğun bir şekilde gündem oldu."

- "Gençlerimizin kitapla olan mesafesini ortadan kaldırmak istiyoruz"

Kıraathanenin kuruluş amacına da değinen Keskin, "Bizim amacımız kütüphaneler açıp, yüz binlerce kitabı raflara koymak değil. Biz okuyucuyu kitapla buluşturmak istiyoruz. Bu anlamda özellikle gençlerimizin kitapla olan mesafesini tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunun için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kültür merkezlerinde de programlar yapıyoruz, kütüphanelerimizde söyleşiler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Keskin, düzenlenen etkinliklerde önemli yazarları okurlarla bir araya getirmeye çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok uzun zamandır devam eden 'Aydos Edebiyat Diriliş Nesli' adlı bir okuma grubumuz var. Çok sevdiğimiz projelerden bir tanesi. Bu grup 4 yıldır devam ediyor. 400'e yakın kardeşimiz okuduğu kitabın yazarı ile tanışma, tartışma olanağı buldu. Hedefimiz okuyan, araştıran, sorgulayan, vatanına, dinine, milletine bağlı bir nesil yetiştirmeye omuz vermek, derdimiz budur."

Her kesimden insanın kütüphanelere gitmesi temennisinde bulunan Keskin, "Edebiyat kıraathaneleriyle birlikte özellikle yeni neslin çayını içebileceği, bir yandan kitabını okuyup, isterse ders çalışabileceği ortamlar oluşturmak istiyoruz. Bu yüzden kütüphaneleri okullara yakın mesafelere kurmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimize de 'derslerinizin bir kısmını buralarda yapın' diyoruz." diye konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, Aydos mesire alanında yeni bir millet kıraathanesi projesi üzerine çalıştıklarını bilgisini vererek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aydos mesire alanımız, 220 dönümlük Orman Bakanlığı'ndan kiraladığımız bir alan. Şu anda 20 dönümümü kullanıyoruz. Geri kalan 200 dönümle alakalı projeler onaylandı. Orada da ormanın içerisinde bir millet kıraathanemiz olacak. Ağaçların içerisinde kuş cıvıltılarını dinleyerek okuyucular kitaplarını okuyabilecekler. Proje tamamlandı ve onaydan geçti. Yakın zamanda yapımına başlayacağız."

Şiir kitaplarının yanı sıra şiir üzerine hazırlanmış akademik eserlerin de yer aldığı 7 bin kitaplık Aydos Edebiyat Kıraathanesi, 200 metrekarelik alan üzerinde haftanın 7 günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.