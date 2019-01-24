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"Hedefimiz ligde kalmak"

-Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel:-"Bu seneki hedefimiz, alt sıralardan kurtulup üst sıralara tırmanmak. İnşallah, bu haftaki Altay maçıyla beraber, bir çıkış yakalayacağımıza canı gönülden inanıyorum"

24 Ocak 2019 Perşembe 16:57
"Hedefimiz ligde kalmak"


AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'un başkanı Salih Sel, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Sel, AFBEL termal otelde yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Afjet Afyonspor'un 9 yeni transferini kamuoyuna tanıttı.

Genç oyuncuların kendi alanlarında başarılı olduğunu dile getiren Sel, şöyle konuştu:

"Bu seneki hedefimiz, alt sıralardan biran önce kurtulup üst sıraları tırmanmak. İnşallah, bu haftaki Altay maçıyla beraber, bir çıkış yakalayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Biz, 3. Lig'ten 2.Lig'e çıktığımızda çekirdek kadromuzu koruduk. 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e de çıktığımızda da aynı kadroyu muhafaza etmiştik ama bu sene, bazı oyuncularımızın uzun süren sakatlıkları ve hastalık süreçleri nedeniyle ligde bir hayli düşüş yaşadık. Bir daha toparlayamadık ama, İstanbulspor maçında oyuncularımızın gösterdiği performans bizleri çok memnun etti. Hem seyircilerden hem de basın camiasından olumlu tepkiler aldık."

Öncelikli hedeflerinin Spor Toto 1. Lig'de kalmak olduğunu belirten Sel, "Çünkü biz bu lige çok hızlı çıktık. Ayrıca amatör bir yönetimimiz var. Daha önce futbol geçmişim var ama ben hayatımda ilk kez yöneticilik yapıyorum. Şuan için hedefimiz ligde kalmak. Öncelikle bunu sağlayacağız. Oyuncularımızın bir çoğuyla, 1,5 yıllık sözleşmemiz var. Devam eden oyuncularımızla da 2 ve 3'er yıllık sözleşmelerimiz var. İlerleyen haftalarda takımın performansına bakacağız." diye konuştu.

Taraftar gruplarının Afjet Afyonspor'a çok büyük destek sağladığına değinen Sel, seyircilerin passolig konusunda yaşadığı sorunları da çözmeye çalıştıklarını kaydetti.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:57
  1. Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel
  2. Spor Toto 1.Lig

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