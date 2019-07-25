‘Hedefim nedir?’ diye soranlar yolun yarısını katetmiş olur

Üniversite adayları için aldıkları sınav sonuçlarının başarısını ölçme sürecinin yerini geçen haftadan itibaren değerlendirme süreci aldı. Tüm adaylar artık duyguların, kulaktan dolma bilgilerin değil, gerçek hedeflerin belirlenip tercih formuna doldurulması sürecinde. Tespitlere göre yapılan hataların büyük bir kısmı kılavuzun dikkatlice okunmamasından kaynaklanıyor. Adayların, geçmişteki uygulamalarla ilgili anlatılanları göz ardı etmeden yenilikleri öğrenebileceği temel bilgi kaynağı ÖSYM tarafından tüm adayların istifadesine sunuluyor. Hedefi net olanlar için artık zaferin kapısı iki adım ötede.



HEM AVANTAJLARI HEM DE DEZAVANTAJI GÖRÜN



Ülkemizde üniversite sayısı günden güne artarken, ortaya çıkan tatlı rekabet adaylar için de önem kazanıyor. Tabi ki bu noktada adayların aldığı puan ve sıralama bilgisi kadar öğrenim görmek istediği üniversitenin uzaklığı, bütçe durumu gibi faktörler tercih listesinin oluşumuna etki yapabiliyor. Türkiye’de sayıları 200’ü aşan üniversitelerin büyük bir kısmı devlet üniversitesi statüsünde hizmet verirken bir kısmı vakıfların kurduğu eğitim kurumları olarak hizmet veriyor. Bu noktada da adayların şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oluşan rekabetle branşlaşma sayesinde her bir üniversite kendi vizyon ve hedefi kapsamında büyümesini sürdürüyor. Adayların bu konuyu da dikkate almalarında yarar var. Geçmiş dönemlerde de vurguladığımız gibi puanı hangi seviyede olursa olsun her adayın hem devlet hem de bir vakıf üniversitesinde öğrenim görebilme kapasitesi mutlaka vardır. Yeter ki imkânlar el versin ve tercihlerini doğru ve içlerine sinerek yapılsın. Bir vakıf üniversitesinde okumanın bedeli ne kadar maliyetli olursa olsun, adayın aldığı puanın yüksekliği çoğu kez dezavantaj gibi görünen bu durumu kolaylıkla avantaja dönüştürebiliyor. Çünkü söz konusu vakıf üniversitesinin ilgili bölümüne ilk sıralarda girenlere yüzde 100 burs imkânı sağlanıyor. Özellikle de ilk kez açılmış bölümlerde bu fırsatları görmek mümkün. Bu durum hemen hemen tüm vakıf üniversitelerinde geçerli bir kriter. Bu nedenle başarılı bir öğrenci ‘Ben bu vakıf üniversitesinde okuyamam, çok pahalı’ dememeli ve mutlaka tercih edeceği bölümün geçen yılki taban ve taban puanına, burs alma aralığını dikkatlice incelemelidir.

AKADEMİK KARNEYE BAKMADAN OLMAZ

Üniversite hayalinin gerçekleşmesi için gece gündüz çalışan adaylar tercih yaparken bir çok kriteri göz önünde bulunduruyor. Önlerinde duran birçok soruya cevap bulmaya çalışan aday öğrencilerin dikkat etmeleri gereken önemli konulardan birisi de tercih edecekleri bölümlerdeki akademik kadronun kalitesi. Bu yıl uygulanan ve TYT, AYT, YDT basamaklarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na(YKS) başvuran iki buçuk milyon öğrenci aldıkları sonuçlara göre son noktayı koymaya hazırlanıyor. Tercih yapma sürecinde aranan cevaplardan birisi de şüphesiz üniversitelerin akademik kadrolarının kalitesidir.



“HOCALARIN CV’SİNI İNCELEYİN’’



Öğrencinin gideceği bölüme karar vermesinin ardından yapması gereken ilk şeyin o bölümün internetten sayfasına girip hocaların CV’sine bakması olduğunu belirten uzmanlar, “Her öğretim üyesinin CV’lerine teker teker incelesinler. Öğretim üyesi doktorasını nerede yaptı? Hangi okullarda okudu? Hala aktif olarak araştırma yapmaya devam ediyor mu? Projeleri var mı? Bunlar önemli çünkü hocalar hala aktif araştırmaya devam ediyorsa günümüzün yeniliklerini derslerine aktarabileceklerdir. Araştırmada aktif bir hoca, öğrencisine yenilikleri aktarabilecek hoca demektir, CV’nin önemi burada. İkincisi o hoca kaç öğrenci yetiştirmiş, CV’sinde yazması lazım. Yetiştirdiği öğrenciler hocanın öğrenci sever bir hoca olduğunu da gösterir” diyor.



MERAKLI HOCALARI BULUN



Üniversite hocaları ders vermenin dışında araştırma yapmak zorunda olduğu için bu çalışmaları ile de popüleritelerini artırırlar. Sonuçta akademik titr araştırmayla beraber verilir. O nedenle adaylar, mutlaka hocanın CV’sine bakarak araştırmada aktif olup, olmadığını görmelidir. Verdiği derslere bakarak, yıllardır aynı dersleri verip, vermediğini incelemelidir. Hocanın ne kadar meraklı olduğu, ne kadar farklı ders verdiğiyle ilgili olduğunu da unutmamalıdır.

EN DOĞRU BİLGİYİ ÖĞRENMEK İÇİN…

Öncelikleri belirlerken sonucu da iyi düşünmek gerekiyor. Hele hele bu hayatımızı kazanacağımız bir meslekse. Eğitim almadan hiçbir işin yapılamadığı gerçeği ortada iken en iyi eğitimi almak için arayışa girmek gerek. Şu anda son kararı verecek olanlar anne babalardan ziyade öğrencilerdir. Bu nedenle akıllarından geçen tüm sorulara doğru cevap bulmaları gerekiyor. Peki nedir bu sorular, hemen sıralayalım: ● İdealinize uygun bölümün yer aldığı bir devlet üniversitesinde mi öğrenim görmek istersiniz yoksa aynı bölümün yer aldığı bir vakıf üniversitesinde burslu olarak mı okumak istersiniz?



● Yaşadığınız şehirde mi öğrenimi tercih edersiniz yoksa farklı bir şehirde deneyim kazanmak için herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesini mi tercih edersiniz?



● Devlet üniversitesinde yurtta barınarak mı öğrencilik hayatını sürdürmek istersiniz yoksa vakıf üniversitesinden burs alıp kiralayacağınız bir evi mi tercih edersiniz?



● İmkânınız olduğu halde devlet üniversitesinde okumayı mı tercih edersiniz?



● Yüksek bir puanınız olduğu halde vakıf üniversitelerinden birisinin yerine devlet üniversitesini mi tercih edersiniz?



● Birikiminiz varsa hepsini öğrenim dönemi boyunca deneyim kazanacağınız eğitim imkânları için mi kullanmak istersiniz yoksa aldığınız puana göre şartları mı zorlarsınız?



● Önceliğiniz ister vakıf üniversitesi olsun ister devletin üniversitesi alacağınız eğitimle, mezun olduktan sonra elde ettiğiniz birikimle size sunulan imkânların neler olabileceğini şimdiden hesaplamakta yarar var. Bunun için de seçeceğiniz üniversitenin kamuoyu nezdindeki değeri, mezunlarının yeterliliği ve sunulan diğer imkânları araştırmanızda yarar var. Maddi imkânınız varsa ve sadece diploma sahibi olmak için, ‘nasıl olsa parasıyla’ mantığı ile bir vakıf üniversitesini tercih edecekseniz, başka adaylara haksızlık yapabileceğinizi düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Mesele sadece diploma sahibi olmak için en az 2 ya da 4 yılınızı üniversiteli olarak geçirmek olmamalı.



● Alacağınız her kararın, hayatınızın geriye kalan yılları için ne derece yön verici olacağını hesaplarken seçeceğiniz üniversitenin sizlere sunacağı imkânları iyi araştırın. Her zaman dile getirdiğimiz gibi en kötü kararın bile kararsızlıktan iyi olduğunu unutmayın.



● İster vakıf olsun ister devlet puanlar, kontenjanlar, eğitim kalitesi, akademisyenler, sosyal imkânlar, eğitim süresince kendinizi geliştirmeye dönük sunduğu fırsatlar ve sosyalleşmeye dönük hizmetleri, mezuniyet sonrası atacağınız adımlarda önemli kriterlerdir.



● Sözün özü; en doğru bilgiyi mümkünse tercih listesinde yer vereceğiniz üniversiteleri ziyaret ederek alın. Bu mümkün değilse web sayfalarını inceleyin. Ayrıca mezun olup iş hayatına atılmış olan büyüklerinize, okulundan ziyade mutlaka meslekleri ile ilgili sorular sorun. ‘Devlet mi yoksa vakıf üniversitesi mi seçsem’ konusundaki ise tercihi ise sizlere bırakıyoruz

KALİTE FARKINI MUTLAKA GÖSTERİR

Sevgili adaylar, bugünlerde ziyaret ettiğiniz üniversitelerin fiziki özellikleri kadar meslek edinmenizde size en büyük desteği verecek olan akademik kadroların kimlerden oluştuğuna mutlaka bakın. Birçok üniversiteden mezunun olduğu iş dünyasında, saygınlığın bir parçasının da akademisyenlerin üzerinizde bırakacağı etki olacağını unutmayın. Sizin farkınız derslerden alacağınız notlar kadar ufkunuzu açacak akademik bakıştan nasiplenme derecesinde ortaya çıkacaktır.