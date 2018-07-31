0553 313 94 23

Hedefi ve amacı belli... Çin harekete geçti

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Bir Kuşak, Bir Yol Projesi'ne destek vermesi için “uzaktan optik algılama” özellikli ve yüksek çözünürlüklü kayıt alabilen Gaofen-11 uydusunu fırlattı.

31 Temmuz 2018 Salı 17:36
Hedefi ve amacı belli... Çin harekete geçti

Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2010 yılında başlayan Gaofen projesi kapsamında, Gaofen-11 uydusunu fırlatarak yörüngedeki yüksek çözünürlüklü uydu sayısını arttırmaya devam ediyor. Uydu, İpek Yolu'nun canlandırılması için başlatılan Bir Kuşak, Bir Yol projesine hizmet edecek. Long March 4B roketiyle fırlatılan uydu sayesinde Çin, İpek Yolu’nun arazi araştırmasını, altyapısını, şehir planlamasını, tarım ve afet gözlemini sağlayabilecek. 

Bugün 282’nci fırlatışını gerçekleştiren Long March roketiyle dün de Beidou projesine ait ikiz navigasyon uydularını uzaya fırlatmıştı. Beidou projesiyle birlikte Çin, ABD’nin GPS sistemi, Avrupa Birliği'nin Galileo ve Rusya'nın Glonass sisteminin ardından dünya geneline hizmet eden 4’üncü küresel navigasyon sistemine sahip olacak. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 17:36
  1. çin
  2. rusya
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da icraya giden avukatın yanağını ısırarak kopardı
    1. Bursa’da icraya giden avukatın..
    2. Hedefi ve amacı belli... Çin harekete..
    3. Evlilikte eşlerin üstünlük sağlama..
    4. Şanlıurfa’da tefecilere izin yok!
    5. FETÖ/PDY davası: 2 sanığa hapis cezası
    6. Andız pekmezinin faydaları nelerdir?
    7. Brunson davasında yeni gelişme!
    8. Kiraz lekesi nasıl çıkar?
    9. Çocuklardaki istenmeyen davranışları..
    10. Bakanlık açıkladı! Yapılandırılan borç..
    11. Çocuk rol modeli nasıl seçer?
    12. Papaz Brunson davasında yeni gelişme:..
    13. Uykunun bebeklerin konuşmasında bir..
    14. Çocuklarda epilepsi hastalığı..
    15. Taliban ve DEAŞ arasında çatışma: 19 ölü
    16. Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu..
    17. "15 Temmuz'u her yıl salalarımızla yad..
    18. “Siyasi Proje” olarak Evanjelizm ve..
    19. Fenerbahçe'de Emre Akbaba harekatı!
    20. Polisler düğün düğün dolaşıp broşür..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!