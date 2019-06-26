Hedefi İstanbul Teknik Üniversitesi olanlara müjde

Gençleri lise çağında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile tanıştırıp bu üniversitenin öğrencisi olmak yolunda güçlü adımlar atmalarına vesile olacak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk öğrencilerini bu yıl alacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre yerleştirilecek olan öğrenciler, denizcilik, elektrik-elektronik ve bilişim alanlarında eğitim alabilecek.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, yeni kurulan okulla ilgili şu bilgileri verdi: “İTÜ, 246 yıldır ülkemize hizmet vermekte, ülkemizin her alanına insan kaynağını yetiştirmektedir. Dolayısıyla lise seviyesinde olan gençlerimizin İTÜ ile tanışması büyük önem arz ediyor. Lisemizde okuyacak öğrencilerimiz diğer liselerden bir adım daha önde hayata açılacak. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim metodu, ülkemiz için bir dalga hareketidir. Burada elde edilen güzel kazanımlar, peyderpey diğer liselerimize aktarılacak, dolayısıyla diğer liselerimiz de bundan kazanacaklardır.”

Avantajlar bir arada

Toros, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 5 yıllık eğitim süreci olduğunu belirterek, “Bir yıl hazırlık eğitimi, İTÜ’nün yabancı diller yüksekokulundaki tecrübeli hocalar tarafından düzenleniyor. Lisemizde, günümüz teknolojik ürünlerinin kullanılmasının yanı sıra artırılmış ve sanal gerçeklik laboratuvarları bulunuyor. Makine, yapay zeka gibi konuların daha genç yaşta çocuklarımıza İTÜ öğretim üyeleri tarafından aktarılması büyük avantaj olarak gözüküyor” dedi.