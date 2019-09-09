Hedefe 8 ayda ulaşıldı! MEB 10 bin öğretmene mesleki gelişim eğitimi verdi

Oğuzhan Gültekin Ankara

Mesleki ve teknik eğitimde atılan adımların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ve mesleki alanlardaki güncel gelişmeleri takip etmede öğretmenlerin işbaşı eğitimleri ve mesleki gelişim eğitimleri büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 yılında 10 bin mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini 8 ayda tamamlayarak hedefi 15 bin öğretmene yükseltti. Yeni imzalanan işbirliği protokolleri ile 2019 yılı için işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alacak alan öğretmen sayısını sürekli güncellediklerinin altını çizen MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Her yeni işbirliği ile hedeflerimizi güncelleyerek yükseltiyoruz. 2019 yılı için başlangıçta 8.400 öğretmenimizin mesleki gelişim eğitimi almasını planlamıştık. Yeni işbirlikleri ile bu sayıyı 10.000’e çıkartmış ve planlamasını da yapmıştık. Düzenlediğimiz merkezi ve mahalli eğitimlerde 2019 yılının ilk sekiz ayında toplam 10.223 atölye ve laboratuvar dersi öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almıştır. Böylece 2019 yılı için kendimize koyduğumuz 10 bin öğretmen hedefine 2019 yılının ilk sekiz ayında ulaşmış bulunuyoruz. Bu oldukça memnuniyet verici bir durum. Bu eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesinde sektörlerle güçlendirdiğimiz ilişkiler büyük bir rol oynadı.”

Hedef 15 bin öğretmen

Mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinde gelinen noktada yeni planlama yaptıklarının altını çizen Özer, “Yeni hedef olarak 2019 yılının sonuna kadar 15 bin mesleki ve teknik alan öğretmenimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almasını sağlayacağız. Bu konuda planlamaları arkadaşlarımız tamamladılar” bilgisini paylaştı. 2018 yılında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde toplam 2.379 alan öğretmen iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine katıldığı göz önüne alındığında, 2019 yılında 15 bin öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi verildiğinde öğretmen eğitiminde 6 katın üzerinde bir artış sağlanmış olacak.