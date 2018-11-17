'Hedef Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider üretim üssü yapmak'

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki, TÜBİTAK Marmara Teknoloji Serbest Bölgesi'nde bulunan General Electric (GE) Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi bünyesinde kurulan Katmanlı İmalat Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Canan Özsoy ile GE'nin üst düzey yönetimi katıldı. Laboratuvarda, GE Additive tarafından üretilen ve yeni nesil üretim teknolojilerinden olan endüstriyel metal katmanlı üretim makineleri ile teknoloji geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

'TÜRKİYE'Yİ LİDER ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Açılışta konuşan Bakan Varank, Türkiye'yi lider üretim üssü haline getireceklerini, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla yola çıktıklarını belirtti. Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bu vizyonun temeline yüksek katma değerli üretimi, dijital dönüşüme odaklanan ve verimli çalışan sanayiyi koyduk. Ülkemizin dinamik işgücünü, sanayi kapasitesini ve coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanarak, yapısal dönüşüm için gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz. Nihai hedefimiz, Türkiyeyi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmektir. Tabi bunu yaparken; günceli çok iyi takip etmek, kabiliyetlerimizin farkına varmak ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla açılışını yapacağımız laboratuvarın,Türkiye'yi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapacak önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Memnuniyet verici bir başka gelişme de bu tesisin, General Electric'in küresel bazda sahip olduğu üç laboratuvardan biri olmasıdır. Katmanlı üretim alanında hem malzeme, hem de farklı geometrilerin Ar-Ge'sinin yapılacağı bu labaratuvarda Türkiye menşeili tasarımlar geliştirilecek. Bu tasarımlar, havacılıktan otomotive, beyaz eşyadan enerjiye pek çok farklı alanda kullanılabilecek ve yüksek katma değerli üretim önceliğimize doğrudan hizmet edecek."

'EN YOĞUN KULLANILAN YÖNTEM'

Katmanlı teknolojinin en yoğun kullanılan yöntem olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Yeni teknolojiler hayatımızın her alanına yoğun bir biçimde dahil olmaya devam ediyor. Esnek, hızlı ve verimli çalışan dijital tabanlı yeni üretim modelleri gelişiyor. Katmanlı üretim teknolojileri, bu süreçte en yoğun olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Geleneksel tasarımın ötesine geçen, hızlı prototipleme, ürün optimizasyonu, fonksiyonellik ve düşük maliyetin bir arada olduğu bir modelden bahsediyoruz. Bu teknolojinin güçlü olduğumuz sanayi dallarında kullanılmasıyla potansiyelimizi çok daha ileriye taşıyabiliriz. Görece zayıf olduğumuz alanlardaysa, bu teknolojiyi kullanarak yeni sıçrama imkanları oluşturmamız mümkün. Desteğimizle kurulan bu laboratuvarın, ülkemiz için önemli bir katma değer oluşturacağına yürekten inanıyorum. TÜBİTAK öncül Ar-Ge Laboratuvarı destek programı kapsamında dünyanın önde gelen firmalarının Ar-Ge kabiliyetlerini ülkemize çekiyoruz. Şu ana kadar dört firma bu desteklerden faydalanıyor ve ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, teknik bilgi ve birikimlerini ekosistemimize taşıyorlar" dedi.

TÜRK MÜHENDİSLER YURDA DÖNDÜ

Bakan Varank, Türk mühendislerin açılışı yapılan Ar-Ge merkezinde çalışmak için ülkeye döndüğünü belirterek, şöyle konuştu:

70 yıldır ülkemizde bulunan General Elektrik, 5 ilde 500ü ar-ge mühendisi olmak üzere 2 bin 300 kişiyle faaliyet gösteriyor. Havacılık, sağlık, enerji ve ulaştırma olmak üzere pek çok alanda yüksek katma değerli üretim ve Ar-Ge gerçekleştiriyor. Türkiye'deki Ar-Ge merkezini, firmanın diğer merkezlerinden ayıran bir özelliğinden de bahsetmeden geçmek haksızlık olur. Şöyle ki; firmanın dünyadaki diğer merkezlerinde çalışan kadın mühendis oranı yüzde 9'ken, Türkiye'de bu oranın yüzde 26'ya ulaştığını görüyoruz. Kadınların bilim ve teknoloji alanlarında daha aktif rol almasını destekliyor, bu tablonun diğer firmalara da örnek olmasını arzu ediyoruz. Bir başka sevindirici gelişmeyse, bu merkezin bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğine olan katkısıdır. Aldığım bilgilere göre 15'ten fazla Türk mühendis burada çalışmak için ABD, Almanya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerden yurda döndü. Hatta burada 11 nitelikli yabancı araştırmacı da Ar-Ge yapıyor. Her olumlu gelişmeden sonra muhalefet etmeyi kendine vazife bilenler, Bakanlığımızın desteklediği bu merkezleri gelip görsünler. Türkiye'de bilim üretecek, Ar-Ge yapacak ortam var mıymış, yok muymuş kendi gözleriyle şahit olsunlar."

GE TÜRKİYE TEKNOLOJİ MERKEZİNDE NELER YAPILIYOR

GE Havacılık'ın dünyadaki dört mühendislik merkezinden biri olan GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi, 18 yıldır faaliyette bulunuyor. Ürün geliştirme, tasarım, imalat, onarım, bakım ve yazılım gibi çeşitli teknolojiler geliştiren merkezde 400'den fazla Türk mühendisi, GE Havacılık için uçak, gemi ve endüstriyel motorlarının tasarım ve teknolojisini geliştiriyor. Eğitimleri ve mühendislik yetenekleriyle kendini kanıtlamış mühendislerin görev yaptığı merkezde yazılım ve katmanlı imalat teknolojileri üzerine çalışan mühendis sayısının 2018 yılında 100'ü geçti. Katmanlı İmalat Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı'nda çalışanların üçte biri doktora dereceli yetkin mühendislerden oluşuyor.