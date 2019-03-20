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HDP’ye sözde mahkemede yargılama ve PKK adına yağma operasyonu: 11 gözaltı

HDP Adana İl Başkanlığında “sözde mahkemede yapılan sözde yargılama” ve taraflardan birine verilen paranın il binası çıkışında terör örgütü PKK adına yağmalanması iddialarıyla ilgili 11 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:01
HDP’ye sözde mahkemede yargılama ve PKK adına yağma operasyonu: 11 gözaltı

HDP Adana İl Başkanlığında “sözde mahkemede yapılan sözde yargılama” ve taraflardan birine verilen paranın il binası çıkışında terör örgütü PKK adına yağmalanması iddialarıyla ilgili 11 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.


Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Hakların Demokratik Partisi (HDP) Adana il binasında bir hukuk alacağı için kurulan “sözde mahkemede yapılan sözde yargılama” ve taraflardan birine verilen paranın il binası çıkışında terör örgütü PKK adına yağmalanması iddialarıyla ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği belirtildi.


"Silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek", "yağma" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Adana ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında ayrıca HDP İl Başkanlığı binası ile Seyhan İlçe Başkanlığı binalarında mahkeme kararı gereğince arama yapılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:01
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