Van'da 2 HDP'li meclis üyesinin görevine son verildi Van'ın Edremit ve Çaldıran belediyesinin HDP'li 2 meclis üyesinin görevlerine son verildi.

Van'ın Edremit ve Çaldıran belediyesinin HDP'li 2 meclis üyesi görevden alındı. Bakanlık devrede Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Edremit Belediye Meclis Üyesi Medeni Özer ve Çaldıran Belediye Meclis Üyesi Faruk Demir'i hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden aldı. Özer ve Demir'in "Anayasa'nın 127. Maddesi 4. Fıkrası ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 47'inci maddesi" gereğince görevden alındığı öğrenildi.

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