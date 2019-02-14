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Terörist sevici HDP'li vekile hapis cezası

Çatışmada öldürülen terörist ile ağır yaralı teröristin ambulansa taşınması ve hastaneye götürülmesinde etkin rol oynadığı iddiasıyla hakkında 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan dava açılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:22
Terörist sevici HDP'li vekile hapis cezası

4 Eylül 2015 tarihinde, Tunceli merkezdeki Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliği'ne yönelik bölücü terör örgütü PKK tarafından silahlı ve bombalı saldırının ardından çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis memuru şehit oldu; saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten biri öldürüldü, diğeri ağır yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışma sonrasında öldürülen terörist ile ağır yaralı teröristin ambulansa taşınması ve hastaneye götürülmesinde etkin rol oynadığı iddiasıyla HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan dava açıldı.

1,5 yıl hapis cezası aldı

Alican Önlü'nün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, öldürülen terörist ile ağır yaralı teröristi sahiplendiği, ambulansla hastaneye kaldırılmalarına bizzat iştirak ettiği ve çatışmada öldürülen PKK'lının Tunceli Cemevi'ndeki cenazesine katıldığı iddiasıyla, Önlü'ye, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Alican Önlü'nün, Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak karara itiraz edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:22
  1. Tunceli
  2. Alican Önlü
  3. HDP
  4. terörist
  5. ceza

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